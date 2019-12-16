Ana ligde filenin dadaşları turladı - Son Dakika
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Ana ligde filenin dadaşları turladı

6 saat önce

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nü Gençlik ve Spor Bakanlı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün organize ettiği Ana Lig Voleybol Maçlarında temsil eden Aşkaleli voleybolcular, Rize'de tarih yazdı.

Ana ligde filenin dadaşları turladı, System.String[]

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nü Gençlik ve Spor Bakanlı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün organize ettiği Ana Lig Voleybol Maçlarında temsil eden Aşkaleli voleybolcular, Rize'de tarih yazdı.


Rize de yapılan Anadolu Yıldızları (Ana Lig) Grup müsabakalarında Ordu, Artvin ve Erzincan takımlarını 3- 0 yenerek hiç set vermeden şampiyon olan Erzurum Çeyrek Finallere yükseldi.


ANTRENÖR KIRIK BÜYÜK ROL OYNADI


Erzurum'u yıllardır Ana Ligde temsil eden voleybol takımının antrenörlüğünü yapan Mehmet Kırık, Erzurum ekibini bir kez daha Rize'deki grup müsabakalarında başarıya taşıdı.


Antrenör Mehmet Kırık yönetimindeki Erzurum ekibi, Erzincan'da oynanacak çeyrek finallerine katılma başarısı gösterdi.


RAKİPLERİNE SET VERMEDİ


Rize'de Ordu'yu 3-0 mağlup ettikten sonra Artvin'i de 3-0'lık sonuçla geçen Dadaşların temsilcisi, antrenör Mehmet Kırık nezaretinde çıktığı Erzincan maçını da 3-0 kazandı. Rakiplerine set vermeden grup şampiyonu olan filenin Dadaşları, çeyrek finale yükseldi. Antrenör Mehmet Kırık'ın öğrencileri şimdiden gözünü Erzincan'da yapılacak olan çeyrek final müsabakalarına çevirdi. - ERZURUM

Erzincan, voleybol, Erzurum, Rize, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 10:55 Kaynak: İHA
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