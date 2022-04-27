Ana okullarına ücretsiz spor malzemesi dağıtıldı - Son Dakika

Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki 25 anaokuluna, minik öğrencilerin spor yapabilmesi amacıyla spor malzemeleri dağıtıldı

Şahinbey Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen çocuk şenliğine 25 anaokulundan toplamda 375 öğrenci katıldı. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun talimatıyla hazırlanan "Okulda spor zamanı" projesi ile şenliğe katılan anaokullarına 25 adet kondisyon merdiveni, 200 adet basketbol, 25 adet sağlık topu, 25 adet slalom seti, 25 adet kondisyon çemberi, 75 adet 20-30 cm engeller, 50 adet üçgen jimnastik minderi, 250 adet 42 cm huni, 2500 adet antrenman çanağı, 25 adet tranbolin, 250 adet baskılı antrenman yeleği ve 75 adet pilates topu hediye edildi.

"Her yaştan insanımızın spor yapmasını istiyoruz"

Çocukların, gençlerin ve vatandaşların spor yapmaları için spor alanları oluşturduklarını belirten Mehmet Tahmazoğlu, "Şahinbey Belediyesi olarak, çocuklarımızın ve gençlerimizin spor yapmasını önemsiyoruz. Bunun için spor salonları, parklarda spor aletleri ve 86 bin 500 metrekarelik alana sahip olan Akkent Spor Köyü'nü yaparak vatandaşın hizmetine sunduk Spor yaptığım zaman çok daha zinde ve daha çok çalışma azmi ve gayreti içerisinde oluyorum. Gençlerin özellikle üzerindeki enerjiyi, doğru şekilde harcayabilmesinin en güzel yolu spordur. Spor, disiplinli bir hayata ve kötü alışkanlıklardan uzak kalmaya vesile oluyor. Genç yaşta çeşitli branşlarda spora alıştığı zaman ömür boyu spordan kopamıyor. Spor Köyünde aile boyu spor yapmaya fırsat tanıyoruz. Ailecek spor yapılınca bu daha da kalıcı hale geliyor" diye konuştu. - GAZİANTEP