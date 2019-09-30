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Ana sınıfı öğrencileri '110' yazdı

45 dakika önce

Bozüyük İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret eden okul öncesi öğrencileri, itfaiye bahçesinde '110' yazarak İtfaiye Haftasını kutladı.

Ana sınıfı öğrencileri '110' yazdı, System.String[]

Bozüyük İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret eden okul öncesi öğrencileri, itfaiye bahçesinde '110' yazarak İtfaiye Haftasını kutladı.


Türkoğlu Mini Akademi anaokulu öğrencileri, iki sınıf halinde İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret ederek yangın eğitimi aldı. İlk olarak itfaiye personellerinin İtfaiye Haftasını kutlayan minikler, yan yana gelip bedenleri ile şekil oluşturarak '110' yazdı. Daha sonra anaokulu öğrencilerine itfaiye araçlarını tanıtan itfaiye erleri, yangınların çoğu zaman dikkatsizlik ve ihmal sonucu meydana geldiğine dikkat çekerek, miniklere ateş ve ateş kaynaklarından uzak durmaları konusunda uyarılarda bulundu. Minik öğrenciler son olarak itfaiyeci kıyafetleri giyerek yangın söndürme hortumu ile yangın söndürme konusunda pratik yaptı. - BİLECİK

Bozüyük, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 04:27 Kaynak: İHA
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