Ana sınıfı öğrencisi Ahmet'ten kampanyaya bağış - Son Dakika

Sarısu Mahallesi Misak-i Milli Caddesi 37 numarada yaşayan Zengin ailesinin ana sınıfına giden oğulları Ahmet Zengin, marangoz babası Abdullah Zengin'e, kumbarasında biriken parayı kampanyaya bağışlamak istediğini söyledi. Baba Zengin de Vefa Sosyal Destek Grubu 'nu telefonla aradı. Vefa Destek Grubu görevlisi eve gelerek, açılan kumbaradaki 179 lira 50 kuruşu kayıt altına alarak, aileye makbuz verdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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