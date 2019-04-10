Son Dakika Haberleri: Ana Sınıfı Öğrencisi Minik Merve'nin Sırasına Karanfiller Bırakıldı

Ana Sınıfı Öğrencisi Minik Merve'nin Sırasına Karanfiller Bırakıldı

47 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde babasının işlettiği restoranın bahçesinde oynadığı salıncağın üzerine devrilmesi sonucu hastanede hayatını kaybeden minik Merve'nin anasınıfındaki sırasına karanfiller bırakıldı.

Ana Sınıfı Öğrencisi Minik Merve'nin Sırasına Karanfiller Bırakıldı, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde babasının işlettiği restoranın bahçesinde oynadığı salıncağın üzerine devrilmesi sonucu hastanede hayatını kaybeden minik Merve'nin anasınıfındaki sırasına karanfiller bırakıldı.

Olay, önceki akşam saatlerinde Oba Göl mevkii 30. Sokak üzerindeki bir restoranın bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Eda ve Mehmet Yılmaz çiftinin 5 yaşındaki kızı Merve Ela Yılmaz'ın bahçede oynadığı salıncak üzerine devrildi. Durumu görünce hemen müdahale eden baba, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Merve, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Küçük kızın ölüm haberini alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Merve'nin cansız bedeni yapılan incelemelerin Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Buradan da ailesine teslim edilen minik kızın cenazesinin öğle namazının ardından Yalova'da defnedileceği öğrenildi.

Minik Merve'nin fotoğrafı karanfillerle süslendi

Öte yandan minik Merve'nin fotoğrafı eğitim gördüğü Oba Hacı Kadiroğlu İlkokulundaki anasınıfında arkadaşları tarafından karanfillerle süslendi. Okulda duygusal anlar yaşandı. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:06 Kaynak: İHA
Mehmet Yılmaz, Oba, Alanya, Antalya, 3. Sayfa
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