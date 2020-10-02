Ana su borusu patladı, cip çukura düştü - Son Dakika

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, ana su borusunun patlaması sonucu yoldan geçen bir cipin ön kısmı çukura düştü. Asılı kalan cip çekicilerle kurtarıldı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Yahşi Mahallesi Hortma Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, DSİ içme suyu ana isale hattı henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Patlama nedeniyle çevredeki evlerin bahçeleri suyla dolarken, yolda çukur oluştu. Patlama sırasında ordan geçen Osman Özaydın yönetimindeki 48 VS 364 plakalı cipin ön kısmı çukura düştü. Çukurda askıda kalan cip, durumun bildirilmesi üzerine gelen çekicilerle kurtarıldı. Vatandaşlar sürekli yaşanan patlamalar ile ilgili tepki gösterirken, Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSİKİ ekiplerince çalışma başlatıldı.