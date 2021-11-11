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ANA TANRIÇA KİBELE HEYKELİ'NİN BULUNDUĞU KALE ZİYARETE AÇILIYOR - Son Dakika

ANA TANRIÇA KİBELE HEYKELİ'NİN BULUNDUĞU KALE ZİYARETE AÇILIYOR

11.11.2021 10:37

ORDU'da, 6'ncı Mithridates dönemine ait olan ve daha önce 2 bin 100 yıllık 'ana tanrıça' Kibele Heykeli ile yaklaşık 3 bin parça tarihi eserin bulunduğu, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınması için başvuru yapılan Kurul Kalesi, turizme açılacak.

ORDU'da, 6'ncı Mithridates dönemine ait olan ve daha önce 2 bin 100 yıllık 'ana tanrıça' Kibele Heykeli ile yaklaşık 3 bin parça tarihi eserin bulunduğu, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınması için başvuru yapılan Kurul Kalesi, turizme açılacak. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, kazı alanının üstünün kapatılıp ve ışıklandırılarak kalenin ziyaret edileceğini belirterek, Düzenli programlarla burayı hem bir gezi hem de inceleme bölgesi olarak ziyarete açmak istiyoruz dedi.

Altınordu ilçesi Bayadı Mahallesi sınırlarında yer alan, 6'ncı Mithridates dönemine ait, 2 bin 300 yıllık Kurul Kalesi'nde 2010 yılında kazı çalışması başlatıldı. Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yücel Şenyurt'un başkanlığındaki kazılarda, Türkiye'de yerinde bulunan ilk mermer heykel olduğu tespit edilen, tahtında oturan 200 kilo ağırlığında ve 2 metre boyunda 2 bin 100 yıllık 'ana tanrıça' Kibele ile 'bereket tanrısı' Dionyss, Pan ve hayvan biçimli dini kap olan Riton heykelleri ile yaklaşık 3 bin parça tarihi eser bulundu.

UNESCO'YA BAŞVURU YAPILDI

1'inci derece arkeolojik ve doğal sit alanı olan kaledeki kazılarda ayrıca yaklaşık 300 basamaklı merdiven ile milattan önceki dönemlere ait olduğu değerlendirilen pişmiş topraktan çatı kiremitleri ve duvar örgüsü seramik parçalarına ulaşıldı. Ortaya çıkan eserlerin ardından Kurul Kalesi'nin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınması için başvuru yapıldı.

Geçen yıl ara verilen kaledeki kazılar, Prof. Dr. Yücel Şenyurt başkanlığında haziran ayında yeniden başladı. Kazılarda kalenin doğu tarafında ikinci giriş kapısı, depolama alanları ile 14 yeni küpe ulaşıldı. Kazı ekibinin çalışma yürüttüğü kale, turizme açılacak.

'KALENİN ETEĞİNDE MÜZE AÇILACAK'

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, kazı çalışmalarını inceleyerek, çıkarılan tarihi eserlerle ilgili bilgi aldı. Çalışmalar tamamlandığında Kurul Kalesi'nin önemli çekim merkezi haline geleceğini belirten Güler, Muhteşem bir manzarayla karşı karşıyayız. Buradan çıkan eserleri gün yüzüne çıkarmak için çalışıyoruz. Kurul Kalesi'ni hem şehrimizin hem ülkemizin hem de insanlığın dikkatine sunmak için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Buralar bizim için çok önemli destinasyon noktaları aynı zamanda tarihle bağımızı güçlendiren zaman köprüleridir. Çalışmalar tamamlandığında burası bambaşka bir cazibe merkezi olacak. Çıkan eserleri toplayıp bir müze haline getireceğiz. Kurul'un eteğinde Ordu'dan bakıldığında görülebilecek bir müze çalışmamız olacak. Amacımız burada 12 ay kazı yapmak ve buraya 12 ay turist çekmek diye konuştu.

'KAZI ALANININ ÜSTÜ KAPATILARAK ALAN IŞIKLANDIRILACAK'

Kazı alanının üstünün kapatılarak 12 ay ziyarete açık hale getirileceğini kaydeden Başkan Güler, Amacımız burayı kısa zamanda vatandaşların ziyaretine açmak. Dolayısıyla buranın üstünü kapatıyoruz ve alanı ışıklandıracağız. Düzenli programlarla burayı hem bir gezi hem de inceleme bölgesi olarak ziyarete açmak istiyoruz. Burada gerçekten çok ilginç eserler mevcut. Burası Mithridates'in kalesiyle birlikte önemli bir yerleşim merkezi ve imparatorlukmuş. Çıkan eserleri camekan içerisinde sergilemek istiyoruz. Burayı 12 ay hem kazılacak hem de gezilebilecek bir merkez haline getiriyoruz. Dolayısıyla bu bölge ve Mithridates'in kalesi hizmete açılmış olacak dedi.

ANA TANRIÇA KİBELE HEYKELİ'NİN BULUNDUĞU KALE ZİYARETE AÇILIYOR
ANA TANRIÇA KİBELE HEYKELİ'NİN BULUNDUĞU KALE ZİYARETE AÇILIYOR
ANA TANRIÇA KİBELE HEYKELİ'NİN BULUNDUĞU KALE ZİYARETE AÇILIYOR
ANA TANRIÇA KİBELE HEYKELİ'NİN BULUNDUĞU KALE ZİYARETE AÇILIYOR
ANA TANRIÇA KİBELE HEYKELİ'NİN BULUNDUĞU KALE ZİYARETE AÇILIYOR
ANA TANRIÇA KİBELE HEYKELİ'NİN BULUNDUĞU KALE ZİYARETE AÇILIYOR
ANA TANRIÇA KİBELE HEYKELİ'NİN BULUNDUĞU KALE ZİYARETE AÇILIYOR
ANA TANRIÇA KİBELE HEYKELİ'NİN BULUNDUĞU KALE ZİYARETE AÇILIYOR
ANA TANRIÇA KİBELE HEYKELİ'NİN BULUNDUĞU KALE ZİYARETE AÇILIYOR
ANA TANRIÇA KİBELE HEYKELİ'NİN BULUNDUĞU KALE ZİYARETE AÇILIYOR

UNESCO Dünya Mirası, Mehmet Hilmi Güler, Kybele, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANA TANRIÇA KİBELE HEYKELİ'NİN BULUNDUĞU KALE ZİYARETE AÇILIYOR - Son Dakika


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SON DAKİKA: ANA TANRIÇA KİBELE HEYKELİ'NİN BULUNDUĞU KALE ZİYARETE AÇILIYOR - Son Dakika
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