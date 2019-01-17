Son Dakika Haberleri: Ana Trafo Yandı İlçe Karanlığa Gömüldü

Ana Trafo Yandı İlçe Karanlığa Gömüldü

1 saat önce

Ana trafo yandı ilçe karanlığa gömüldüTOKAT - Tokat'ın Almus ilçesinde TEİAŞ'a ait ana trafonun patlaması sonucu ilçe karanlığa gömüldü Tokat'ın Almus ilçesi iki gön önce TEİAŞ'a ait ana trafonun patlamasıyla birlikte karanlığa gömüldü.

Ana trafo yandı ilçe karanlığa gömüldü

TOKAT - Tokat'ın Almus ilçesinde TEİAŞ'a ait ana trafonun patlaması sonucu ilçe karanlığa gömüldü
Tokat'ın Almus ilçesi iki gön önce TEİAŞ'a ait ana trafonun patlamasıyla birlikte karanlığa gömüldü. Birçok binada ısıtma sistemlerinin de elektriğe bağlı olması nedeniyle ısınma problemi de yaşayan vatandaşlar geceyi battaniyeler altında, mum ve fener ışıklarıyla geçirdi. İlçeyi sadece emniyet amirliği, hastane, jandarma ve akaryakıt istasyonlarında jeneratörlerle üretilen ışıklar ile cadde ve sokaklardan geçen araçların farları aydınlatıyor.
Ana trafonun yenisiyle değiştirilmesi bekleniyor. Beş bin kişinin ilçe merkezinde, köylerle birlikte ise yaklaşık 30 bin kişinin yaşadığı ilçeye, ana trafo yenisi ile değiştirilene kadar farklı hatlardan elektrik verilmeye çalışılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:55 Kaynak: İHA

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Almus, 3. Sayfa
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