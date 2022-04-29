ANA TRAFODA YANGIN ÇIKTI; 11 MAHALLENİN ELEKTRİĞİ KESİLDİ - Son Dakika
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ANA TRAFODA YANGIN ÇIKTI; 11 MAHALLENİN ELEKTRİĞİ KESİLDİ

29.04.2022 22:19

KÜTAHYA'da elektrik dağıtımı sağlayan ana trafoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, kentteki 11 mahallede elektrik kesintisi yaşandı.

KÜTAHYA'da elektrik dağıtımı sağlayan ana trafoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, kentteki 11 mahallede elektrik kesintisi yaşandı.

Alipaşa Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerindeki elektrik dağıtımını sağlayan bir trafoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis sevk edildi. Polis ekipleri yangın nedeniyle çevre güvenliği alırken, kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Trafodaki yangın nedeniyle kentteki 11 mahallede elektrik kesildi. Çalışmayan trafik ışıkları yerine trafik ekipleri, araç yoğunluğunu azaltmak için büyük çaba gösterirken, elektrik dağıtım şirketi ekipleri kesintiyi gidermek için çalışma başlattı. (DHA)

ANA TRAFODA YANGIN ÇIKTI; 11 MAHALLENİN ELEKTRİĞİ KESİLDİ
ANA TRAFODA YANGIN ÇIKTI; 11 MAHALLENİN ELEKTRİĞİ KESİLDİ
ANA TRAFODA YANGIN ÇIKTI; 11 MAHALLENİN ELEKTRİĞİ KESİLDİ
ANA TRAFODA YANGIN ÇIKTI; 11 MAHALLENİN ELEKTRİĞİ KESİLDİ
ANA TRAFODA YANGIN ÇIKTI; 11 MAHALLENİN ELEKTRİĞİ KESİLDİ
ANA TRAFODA YANGIN ÇIKTI; 11 MAHALLENİN ELEKTRİĞİ KESİLDİ

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: ANA TRAFODA YANGIN ÇIKTI; 11 MAHALLENİN ELEKTRİĞİ KESİLDİ - Son Dakika
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