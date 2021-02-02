Ana vatanları Güney Amerika olan su maymunlarının Trakya'daki habitatı genişliyor - Son Dakika

Ana vatanları Güney Amerika olan su maymunlarının Trakya'daki habitatı genişliyor

02.02.2021 11:17
Ana vatanları Güney Amerika olan su maymunlarının Trakya'daki habitatı genişliyor, System.String[]

Ana vatanları Güney Amerika olan su maymunlarının Trakya'daki habitatı genişliyor.

Ana vatanları Güney Amerika olan su maymunlarının Trakya'daki habitatı genişliyor.

Doğu Avrupa'daki çiftliklerde kürkleri için yetiştirilen ve taşkınlarla Trakya'ya gelen su maymunlarının sayısı her geçen yıl artıyor.

Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Beytullah Özkan, AA muhabirine, su maymunlarının, postundan kürk yapılması amacıyla 1900'lü yıllarda Avrupa'ya getirildiğini söyledi.

Avrupa'dan Asya'ya kadar dağılım gösteren türün Kafkaslar üzerinden 1973 yılında Iğdır bölgesine geldiğini belirten Özkan, türün, Bulgaristan'daki çiftliklerden kaçarak nehirden geldiği Trakya bölgesinde ilk kez 1984'te görülerek kayıt altına alındığını ifade etti.

Tunca ve Meriç nehirlerinde görülmesinin ardından su maymununun 2000 yılına kadar Uzunköprü ve Saros bölgesinde dağılım gösterdiğini anlatan Özkan, şöyle konuştu:

"Bu yıldan itibaren Gala Gölü'nde görülmeye başlıyor. Gölde nüfusunu artırarak nehir sistemi vasıtasıyla Keşan'a, daha sonra Malkara ve Şarköy'e doğru dağılım gösteriyor. Kırklareli'nde de geçen yıl Şeytan Deresi bölgesinde görüldü. Bulunduğu alanda nüfusu arttığında dağılım gösteriyor. Dağılımını hem nehir boyunca hem dağlık alanlarda sürdürüyor. Su olmayan dağları bile rahat şekilde aşabiliyor."

Özkan, sucul yaşama adapte olmuş kemiricinin etçil bir tür olmadığını, saz kökleri, yosun ve su çevresindeki otlarla beslendiğini ifade etti.

Su maymununun yılda 3 kez yavru verebildiğini belirten Özkan, "Popülasyonu insan ve yabani hayvan baskısı nedeniyle belirli bir seviyede kalıyor. Su maymunları günümüzde Trakya'nın tümüne dağılmış vaziyette." diye konuştu.

Ana vatanları Güney Amerika olan su maymunlarının Trakya'daki habitatı genişliyor
Ana vatanları Güney Amerika olan su maymunlarının Trakya'daki habitatı genişliyor
Ana vatanları Güney Amerika olan su maymunlarının Trakya'daki habitatı genişliyor
Ana vatanları Güney Amerika olan su maymunlarının Trakya'daki habitatı genişliyor

Trakya Bölgesi, Güney Amerika, Bulgaristan, Asya, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji Ana vatanları Güney Amerika olan su maymunlarının Trakya'daki habitatı genişliyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 422 liradan işlem görüyor Twitter, Bakan Soylu'nun LGBT'lilerle ilgili paylaşımına kısıtlama getirdi Myanmarlı aerobik yapan kadın, farkında olmadan darbenin ilk anlarını kaydetti İrfan Can Kahveci transferinin perde arkası ortaya çıktı! Ali Koç'un bir sözü gidişatı değiştirdi Son Dakika: İlkokullar, 8. ve 12. sınıflar için yüz yüze eğitim 1 Mart'ta başlıyor 12'nci kattan düşen genç kız hayatını kaybetti Eşinin çocukluk arkadaşıyla yasak aşk yaşadığını mahkemede itiraf etti: İlişkimiz vardı Ölümü göze alarak 100 liraya karlı çatıları temizliyorlar
Son Dakika: İhracatta ocak ayı rekoru! Yüzde 2,5 artışla, 15 milyar 48 milyon dolar oldu Son Dakika: İhracatta ocak ayı rekoru! Yüzde 2,5 artışla, 15 milyar 48 milyon dolar oldu         
11:33
Emniyet, Boğaziçi Üniversitesindeki Emniyet, Boğaziçi Üniversitesindeki "Aşağı bak" iddiasını paylaştığı videoyla yalanladı         
11:17
Nebahat Çehre'nin 34 yıl önceki hali arşivden çıktı! Her gören güzelliğini övdü Nebahat Çehre'nin 34 yıl önceki hali arşivden çıktı! Her gören güzelliğini övdü         
11:06
Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup: 2020 yılı enflasyon hedefinin neden tutturulamadığı anlatıldı Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup: 2020 yılı enflasyon hedefinin neden tutturulamadığı anlatıldı         
10:48
Fuhuş çetesi çökertildi! Kadınları kısıtlamada pasaportları sayesinde turist gibi göstererek müşterilere gönderiyorlarmış Fuhuş çetesi çökertildi! Kadınları kısıtlamada pasaportları sayesinde turist gibi göstererek müşterilere gönderiyorlarmış         
10:12
Habertürk'te deprem uzmanına saygısızlık! Hülya Hökenek apar topar yayından aldı Habertürk'te deprem uzmanına saygısızlık! Hülya Hökenek apar topar yayından aldı         
09:55
Son Dakika: İzmir'de sağanak yağış sele neden oldu! Vatandaşlara Son Dakika: İzmir'de sağanak yağış sele neden oldu! Vatandaşlara "Evden çıkmayın" uyarısı yapıldı         
08:52
Takıntılı genç kız, eski sevgilisinin evini önce taşladı sonra yakmaya çalıştı Takıntılı genç kız, eski sevgilisinin evini önce taşladı sonra yakmaya çalıştı         
08:30
Hande Erçel'in mini etekli pozları 2 milyondan fazla beğeni aldı Hande Erçel'in mini etekli pozları 2 milyondan fazla beğeni aldı         
08:10
900 bin liralık rüşveti geri çeviren polisler ödüllendirildi 900 bin liralık rüşveti geri çeviren polisler ödüllendirildi         
08:09
Fatih Altaylı, Fatih Altaylı, "sahtekar" diyerek İrfan Can transferi üzerinden Mesut'a gönderme yaptı         
00:02
Kızının sapkın ilişkisine dayanamayan anne, Esra Erol'un programında terlik fırlattı Kızının sapkın ilişkisine dayanamayan anne, Esra Erol'un programında terlik fırlattı         
23:35
Ekipler, bir süredir haber alınamayan genç kızı evinde yüzü kanlar içinde buldu Ekipler, bir süredir haber alınamayan genç kızı evinde yüzü kanlar içinde buldu         
22:25
4 gencin ölümündeki sır perdesi aralanıyor! Özel ekip bu üç ihtimalin peşinde 4 gencin ölümündeki sır perdesi aralanıyor! Özel ekip bu üç ihtimalin peşinde         
21:13
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vakalardaki düşüşe göre esnaflarımıza getirilen kısıtlamaları gevşeteceğiz Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vakalardaki düşüşe göre esnaflarımıza getirilen kısıtlamaları gevşeteceğiz         
20:20
Kamerayı açık bırakan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girerken yakalandı Kamerayı açık bırakan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girerken yakalandı         
16:42
15 yaşındaki iki kız, sosyal medyadan tanıştığı 4 erkek tarafından cinsel istismara uğradı 15 yaşındaki iki kız, sosyal medyadan tanıştığı 4 erkek tarafından cinsel istismara uğradı         
15:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2021 11:56:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ana vatanları Güney Amerika olan su maymunlarının Trakya'daki habitatı genişliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei