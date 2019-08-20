Son Dakika Haberleri: Ana yolda yanan taksi kül oldu
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Ana yolda yanan taksi kül oldu

1 saat önce

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Başkent Lefkoşa ile Girne Anayolu'nda bulunan Boğaz bölgesinde Başak Kalfaoğlu sürücülüğünü yaptığı ticari araç hareket halindeyken yandı.

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KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Başkent Lefkoşa ile Girne Anayolu'nda bulunan Boğaz bölgesinde Başak Kalfaoğlu sürücülüğünü yaptığı ticari araç hareket halindeyken yandı.

Edinilen bilgilere göre Lefkoşa'dan Girne istikametine giden TPT 546 plakalı taksiden aniden dumanlar çıkmaya başladı. Araç sürücüsü Kalfaoğlu, aracını yol kenarına çekti. Aracın motor bölümünün alev alması üzerine aracı terk eden Kalfaoğlu, yara almadan olay yerinden uzaklaştı.

Olay yerine itfaiye araçları sevk edildi. Araç tamamen kül oldu. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Aracın yanış anı

İtfaiyecilerin araca müdahalesi


Kıbrıs, Araç, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 03:53 Kaynak: DHA
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