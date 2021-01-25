Ana yüreği 4 yaşındaki oğlu Ulus'a yeni bir "kalp" için çarpıyor - Son Dakika

Ana yüreği 4 yaşındaki oğlu Ulus'a yeni bir "kalp" için çarpıyor

25.01.2021 12:41

Doğuştan kalp hastası 4 yaşındaki oğlunun tedavisi için Balıkesir'den İzmir'e gelen anne Dilek Umut (38), evladının organ nakliyle hayata tutunacağı, yürüyüp koşabileceği günlerin hayalini kuruyor.

Doğuştan kalp hastası 4 yaşındaki oğlunun tedavisi için Balıkesir'den İzmir'e gelen anne Dilek Umut (38), evladının organ nakliyle hayata tutunacağı, yürüyüp koşabileceği günlerin hayalini kuruyor.

Bandırma'da yaşayan Dilek Umut, serebral palsi (beyin felci) hastası oğlu Kadirhan'ın 8 yaşındaki ölümünün acısını, diğer oğlu Ulus'un doğumuyla atlatmaya çalıştı.

Henüz 3 aylıkken aniden rahatsızlanan minik Ulus, önce Balıkesir Devlet Hastanesine ardından da Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesine götürüldü.

"Kalp büyümesi ve kalp kaslarında süngerleşme" tanısı konulan ve doktorların tek çareyi "organ nakli" olarak göstermesi üzerine aile, uygun organ bağışını Balıkesir'deki evlerinde beklemeye başladı.

Kontrol ve tedavi için sık sık Ege Üniversitesi Hastanesine gelen Ulus'un durumu giderek ağırlaştı ve acil organ nakli listesine alındı.

Kadirhan'ı kaybettikten sonra ikinci bir evlat acısı yaşamak istemeyen anne Dilek Umut, Ulus'u bir an olsun yalnız bırakmadı ve oğluyla zaman geçirebilmek için etkinlik organizasyonları yaptığı işini de bıraktı.

Hayatının her anını Ulus'a adayan anne Umut, doktorların tavsiyesi üzerine hem tedavinin aksamaması hem de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile çeşitli enfeksiyonlardan korunması için İzmir'in Bornova ilçesi Mevlana Mahallesi'nde iki odalı evde yeni bir hayat kurdu.

Ulus'un belediyede çöp kamyonu şoförlüğü yapan 48 yaşındaki babası Cengiz Umut ve 21 yaşındaki ablası Cansu Umut da ekonomik gerekçelerle Bandırma'da yaşamaya devam etti.

Dilek Umut, şimdi ikinci çocuğunu da kaybetmemek için saatlerce Ulus'un başında bekliyor, onun nefes alışını kontrol ediyor ve evladının yeni bir kalple koşup oynayacağı mutlu günleri hayal ediyor.

Tek hayali oğlu için bir kalp

Dilek Umut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kadirhan'ın ölümüyle büyük sarsıntı yaşadığını ancak hayata yeniden Ulus ile sarıldığını söyledi.

Ulus'un da kalbinin görevlerini yerine getirmediğini, bu nedenle oğlunun sürekli nefes alma sorunu yaşadığını ifade eden anne Umut, şöyle konuştu:

"3 yıl boyunca Balıkesir'den İzmir'e gidip geldik. Ama artık bu duruma maddi ve manevi açıdan dayanamadık. Ulus da çok hastalanıyordu. Doktorlar uzun yolculuk yapmasını yasaklayınca Ulus ile İzmir'e taşındık. Burada yaşamaya çalışıyoruz. Ulus'un birçok tedavisini, mamasını devlet karşılıyor. Buradaki ihtiyaçlarımız için de el işi ürünler yapıp sosyal medya hesabımdan satıyoruz. Yoğun bir talep yok ama yapmaya çalışıyoruz. Hedefimiz Ulus'u ayakta tutmak, onun için mücadele ediyoruz. Onu daha rahat yaşatabilmek için uğraşıyoruz."

Yaşadıklarından dolayı hiç şikayet etmediğini vurgulayan anne Umut, tek hayalinin Ulus için bir kalp olduğunu belirtti.

Mutlu günlerine dönmek için umudunu hiç kaybetmediğini ifade eden Dilek Umut, organ nakli konusunda toplumun duyarlı olması için çağrıda bulundu.

Ana yüreği 4 yaşındaki oğlu Ulus'a yeni bir kalp için çarpıyor
Ana yüreği 4 yaşındaki oğlu Ulus'a yeni bir kalp için çarpıyor
Ana yüreği 4 yaşındaki oğlu Ulus'a yeni bir kalp için çarpıyor
Ana yüreği 4 yaşındaki oğlu Ulus'a yeni bir kalp için çarpıyor

Balıkesir, İzmir, Ulus, Kalp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ana yüreği 4 yaşındaki oğlu Ulus'a yeni bir 'kalp' için çarpıyor - Son Dakika


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