Anaç koyun, arı ve sürü yönetimi başvuruları başladı

Beypazarı İlçe Tarım Orman Müdürlüğü yaptığı açıklama ile anaç koyun, arı, sürü yönetimi, besi başvurusuyla 2019 yılı 1. dönem buzağı desteklemesi başvurularının başladığını bildirdi.

Açıklamada başvuruların İlçe Tarım Orman Müdürlüğüne yapılabileceğini kaydedildi.

Bu kapsamda, birlik üyesi olan yetiştiricilerin bağlı bulundukları birliklere, 12 Aralık 2019 tarihine kadar başvurabilecekleri herhangi bir birliğe üye olmayan yetiştiricilerin de yine 12 Aralık 2019 tarihine kadar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne müracaat etmeleri istendi.