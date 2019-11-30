Son Dakika Haberleri: Anaç koyun, arı ve sürü yönetimi başvuruları başladı
Son Dakika Güncel Anaç koyun, arı ve sürü yönetimi başvuruları başladı - Son Dakika

Anaç koyun, arı ve sürü yönetimi başvuruları başladı

6 saat önce

Beypazarı İlçe Tarım Orman Müdürlüğü yaptığı açıklama ile anaç koyun, arı, sürü yönetimi, besi başvurusuyla 2019 yılı 1. dönem buzağı desteklemesi başvurularının başladığını bildirdi.

Anaç koyun, arı ve sürü yönetimi başvuruları başladı, System.String[]

Beypazarı İlçe Tarım Orman Müdürlüğü yaptığı açıklama ile anaç koyun, arı, sürü yönetimi, besi başvurusuyla 2019 yılı 1. dönem buzağı desteklemesi başvurularının başladığını bildirdi.

Açıklamada başvuruların İlçe Tarım Orman Müdürlüğüne yapılabileceğini kaydedildi.

Bu kapsamda, birlik üyesi olan yetiştiricilerin bağlı bulundukları birliklere, 12 Aralık 2019 tarihine kadar başvurabilecekleri herhangi bir birliğe üye olmayan yetiştiricilerin de yine 12 Aralık 2019 tarihine kadar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne müracaat etmeleri istendi.

Beypazarı, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 04:54 Kaynak: AA
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