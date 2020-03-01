ANADER'den İdlib açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel ANADER'den İdlib açıklaması - Son Dakika

ANADER'den İdlib açıklaması

6 saat önce

Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği (ANADER) Başkanı Av. Ahmet Doğanses, Suriye'nin İdlib kentinde hain saldırı sonucunda şehit olan Mehmetçiklerle ilgili bir basın açıklaması yaptı.

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Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği (ANADER) Başkanı Av. Ahmet Doğanses, Suriye'nin İdlib kentinde hain saldırı sonucunda şehit olan Mehmetçiklerle ilgili bir basın açıklaması yaptı.


Av. Doğanses yaptığı açıklamada İdlib'den gelen şehit haberlerinin yürekleri yaktığını söyledi. Doğanses, açıklamasının devamında ise şu ifadelere yer verdi:


"Öncelikle kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet gazilerimize acil şifalar dileriz. Emperyalist güçlerin aksine, bulunduğu bölgede kapitalist kurguların beklentileriyle değil, 'güvenlik' sebebiyle bulunan Türk askerlerinin böyle bir saldırıyla hedef alınması kabul edilemez bir durumdur. Bu saldırıyı düzenleyenlere ve destekleyenlere karşı en iyi cevabı Türkiye Cumhuriyeti Devleti vermiştir ve vermeye de devam edecektir. Güvenliğimizi sağlamak uğruna canlarından olan kahraman askerlerimizi dualarla anıyoruz. Türk askeri daima mazlumdan ve mağdurdan yana taraf oldu, zalimin karşısında dimdik durdu, durmaya da devam edecektir. Böylesi zamanlarda sorumluluk sahibi ve vatansever herkese düşen, birlik ve beraberliğimize katkı sağlayacak pozisyon almaktır. Tabii ki, acımız çok büyük, lakin artık söz sırası Mehmetçik'te olmalı; milletçe devletimizin yarınlarımız için atacağı adımlara duruş ve dualarımızla destek olunmalıdır. Biz ANADER olarak inanıyor ve güveniyoruz ki; devletimiz, her türlü askeri müdahale hakkını ve mücadele kararını haklı ve meşru görerek, Mehmetçiklerimizin canına ve ülkemizin güvenliğine kastedenlerden hesap soracaktır. Herkes bilsin ki hain saldırılar karşısında Türkiye Cumhuriyeti; ordusuyla milletiyle devletiyle tek vücuttur. Biz de ANADER olarak her zaman devletimizin yanındayız." - ESKİŞEHİR

Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 01:26 Kaynak: İHA
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