Anadolu Adalet Sarayı'nda duruşma sonrası kavga...Sandalyeler havada uçuştu

İSTANBUL - Kartal 'daki Anadolu Adalet Sarayı C blok -1'inci katında duruşma çıkışı sonrası iki grup arasında tekme tokatlı, sandalyeli kavga çıktı. Kavgada sandalyeler havada uçuşurken, kavgaya güvenlik güçleri müdahale etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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