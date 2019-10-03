Son Dakika Haberleri: Anadolu Adalet Sarayı'nda duruşma sonrası kavga...Sandalyeler havada uçuştu
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Anadolu Adalet Sarayı'nda duruşma sonrası kavga...Sandalyeler havada uçuştu

30 dakika önce

Anadolu Adalet Sarayı'nda duruşma sonrası kavga...Sandalyeler havada uçuştuİSTANBUL - Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı C blok -1'inci katında duruşma çıkışı sonrası iki grup arasında tekme tokatlı, sandalyeli kavga çıktı.

Anadolu Adalet Sarayı'nda duruşma sonrası kavga...Sandalyeler havada uçuştu

İSTANBUL - Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı C blok -1'inci katında duruşma çıkışı sonrası iki grup arasında tekme tokatlı, sandalyeli kavga çıktı. Kavgada sandalyeler havada uçuşurken, kavgaya güvenlik güçleri müdahale etti.

Anadolu Adalet Sarayı'nda duruşma sonrası kavga...Sandalyeler havada uçuştu

Anadolu Adalet Sarayı, Kartal, kavga, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 05:44 Kaynak: İHA
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