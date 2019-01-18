Son Dakika Haberleri: Anadolu Adalet Sarayı'nda İntihar... Tutuklandığını Duyanca İntihar Etti

Anadolu Adalet Sarayı'nda İntihar... Tutuklandığını Duyanca İntihar Etti

52 dakika önce

İSTANBUL Anadolu Adalet Sarayı'nda tutuklandığını duyan bir kişi intihar etti.

Anadolu Adalet Sarayı'nda İntihar... Tutuklandığını Duyanca İntihar Etti, System.String[]
İSTANBUL Anadolu Adalet Sarayı'nda tutuklandığını duyan bir kişi intihar etti.

Olay, Kartal'da bulunan İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda dün akşam saatlerinde meydana geldi. Ataşehir'de kendi öz çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan M.Ç.(44) Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. M.Ç. savcılıkta yapılan işlemlerin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemede verdiği ifadenin ardından hakkında tutuklama kararı verilen M.Ç. mahkeme çıkışında, kendisine eşlik eden polislerin elinden kurtularak B Blok 1. kattan adliyenin iç avlusuna kendini bıraktı. Adliyenin -2. katında beton zemine çakılan M.Ç.'ye sağlık ekipleri tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekipleri adliyenin içerisinde delil araştırması yaptı. Ekiplerin incelemelerinden ardından M.Ç.'nin cesedi adliyeden çıkarılarak Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:21 Kaynak: DHA

Kartal, İstanbul, Anadolu Adalet Sarayı, 3. Sayfa
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