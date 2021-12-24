Anadolu Adalet Sarayı'nda kan bağışı kampanyası - Son Dakika

ANADOLU Adalet Sarayı ve Türk Kızılayı işbirliğinde düzenlenen kan bağışı kampanyasında Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun, Başsavcıvekilleri ile adliye personelleri kan verdi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, Kartal ilçesinde yapılan kan bağışının İstanbul'da en fazla kan bağışı yapılan ilçe konumunda olmasını ümit ettiğini belirterek "Bütün çalışanlarımızdan bu konuda ellerinden geleni yapmasını istiyorum, teşekkür ediyorum" dedi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile Türk Kızılayı işbirliğinde adliyede kan bağış kampanyası düzenlendi. Anadolu Adalet Sarayı Şehit Mehmet Selim Kiraz Sergi Salonu'nda yapılan kampanyaya Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, Komisyon Başkanı Bekir Altun, Başsavcıvekilleri, hakim ve savcılar ile adliye personeli katıldı. Anadolu Adalet Sarayı'nın Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun ve Başsavcıvekilleri Önder Yaman ile İhsan Kamil Akçadırcı'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi kan bağışında bulundu.

'BURADAN ALACAĞIMIZ 1 LİTRE KANLA 3 KİŞİNİN HAYATINI KURTARACAĞIZ'

Kuzey Marmara Bölge Kan Merkezi Müdürü Uzman Doktor İlhan Birinci, "Türk Kızılay'ı olarak bildiğiniz gibi ülkemizin ülke genelinde hastalarımızın, hastanelerimizin kan ihtiyaçlarını gönüllü ve düzenli kan bağışlarıyla karşılamaya çalışıyoruz. Tabi ki bu pandemi döneminde yaklaşık 1 buçuk 2 yıldan beri gelen kan bağışlarındaki bir azalmadan kaynaklı biraz ihtiyaçların karşılanmasında sorunlar yaşayabiliyoruz. Bu tür destekler ve bu tür kamu ile özel kuruluşlar yaptığımız işbirlikleriyle Sayın Valimizin de destekleriyle ve kaymakamımızın önderliğinde Anadolu Adliyesi'nde böyle güzel bir organizasyon düzenlemek, bizim için de gerçekten gurur verici. Burada alacağımız 1 litre kanla 3 kişinin hayatını kurtaracağız. Sayı ne kadar fazla olursa kurtulan hasta sayısı da o kadar fazla olacaktır. Ben hepinize değerli bağışlarınız ve bu organizasyona katkılarınız için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

'BÜTÜN ÇALIŞANLARIMIZIN BU KONUDA ELLERİNDEN GELENİ YAPMASINI İSTİYORUM'Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, "Biraz önce hocamızın da bahsettiği gibi pandemi dolayısıyla öncelikli olarak insanlar tabi ki bulaşıcı olmasın diye hastane gibi toplu yerlerden uzak durmaya çalıştılar. Neticede bu kan stoklarının azalmasına neden oldu. Bu anlamda zaten öncesinden beri adliye içerisinde kan merkezimiz vardı ancak bu nedenlerle uzak kalınınca bunun teşvik etmek amacıyla Valiliğimizin başkanlığında bütün ilçelerde kan bağışı kampanyaları düzenlendi" ifadelerini kullandı.Başsavcı Uçar, Kartal ilçesinde yapılan kan bağışının İstanbul'da en fazla kan bağışı yapılan ilçe konumunda olmasını ümit ettiğini belirterek "Bütün çalışanlarımızdan bu konuda ellerinden geleni yapmasını istiyorum, teşekkür ediyorum" dedi.

'GÖSTERİLEN DUYARLILIK VE HASSASİYET İÇİN TEKRAR TEŞEKKÜR EDİYORUM'Kartal Kaymakamı Abdullah Demir ise şöyle konuştu: "Şu anda İstanbul'un 39 ilçesinde kan bağış kampanyası devam ediyor. Kan bağış kampanyasında odak nokta kamu görevlilerin bulunduğu noktalarda bu kan bağışı başladı. Kamu görevlilerden yansıyacak davranışlarla da vatandaşlardaki duyarlılığın, kan verme konusundaki hassasiyeti artıracağı umuyoruz. Sayın Başsavcımız da bizden önce söylediler, 39 ilçede anlık rakamlar Valiliğe ilan ediliyor"Kartal ilçesinin bu listede dördüncü sırada olduğunu belirten Kaymakam Demir, "Sayın Başsavcımızın da belirttiği gibi burasının da katkılarıyla biz önemli bir aşamaya geçeceğimizi düşünüyoruz. İlk sıraya geçeceğimizi düşünüyoruz. Sayın Başsavcımıza gösterdiği duyarlılık ve hassasiyet için tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

'İNŞALLAH BU KAMPANYADA DA ARZU EDİLEN SAYIYI YAKALARIZ'

Kan bağışı esnasında konuşan Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun ise "Kızılay Bölge Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz çalışma neticesinde bu kan bağışı kampanyasına Anadolu Adliyesi olarak katılmış bulunmaktayız. Daha önceden de Anadolu Adliyesi olarak yapılan bu kampanyalara katıldık ve başarılı neticeler elde etmiştik. İnşallah bu kampanyada da arzu edilen sayıyı yakalarız. Çalışanlarımız, meslektaşlarımız katılımlarıyla bu başarıyı hep birlikte sağlayacağımıza inanıyorum" dedi.