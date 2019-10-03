Son Dakika Haberleri: Anadolu adalet sarayı'nda kavga (1)
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Anadolu adalet sarayı'nda kavga (1)

1 saat önce

KARTAL'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda duruşma sonrası kavga çıktı.

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KARTAL'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda duruşma sonrası kavga çıktı.
Anadolu Adalet Sarayı'ndaki görülen silahla tehdit davası sonrası iki grup koridorda kavga etti. Birbirine giren taraflar, sandalye ve çöp kutularını fırlattı. Adliye koridoru savaş alanına dönerken kavgaya polis müdahale etti.

Görüntü Dökümü:
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-Kavgadan görüntüler


Anadolu Adalet Sarayı, kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 05:31 Kaynak: DHA
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