Anadolu adalet sarayı'nda kavga (1)
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KARTAL'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda duruşma sonrası kavga çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 05:31 Kaynak: DHA
KARTAL'daki Anadolu Adalet Sarayı
'nda duruşma sonrası kavga
çıktı.
Anadolu Adalet Sarayı'ndaki görülen silahla tehdit davası sonrası iki grup koridorda kavga etti. Birbirine giren taraflar, sandalye ve çöp kutularını fırlattı. Adliye koridoru savaş alanına dönerken kavgaya polis müdahale etti.
Görüntü Dökümü:
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-Kavgadan görüntüler
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