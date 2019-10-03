Anadolu adalet sarayı'nda kavga
38 dakika önce
KARTAL'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda duruşma sonrası kavga çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 05:39 Kaynak: DHA
KARTAL'daki Anadolu Adalet Sarayı
'nda duruşma sonrası kavga
çıktı. İstanbul
Anadolu 22. Asliye Ceza Mahkemesi
'nde görülen, "Hakaret" ve "Silahla tehdit" davasının tarafları, duruşma çıkışı adliyenin C -1 katında birbirlerine girdi. Davanın ardından duruşmadan çıkan taraflar, adliyenin metro yönüne çıkışı olan katın koridorunda birbirlerine girdi. Tekme, tokat ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada ortalık savaş alanına döndü. Olaylarda iki kişinin kafasından yaralandığı öğrenildi. Kavgaya polisin müdahalesiyle sona erdi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi
- İstanbul
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