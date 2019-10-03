Son Dakika Haberleri: Anadolu adalet sarayı'nda kavga (2)
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Anadolu adalet sarayı'nda kavga (2)

43 dakika önce

KARTAL'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda duruşma sonrası kavga çıktı.

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KARTAL'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda duruşma sonrası kavga çıktı.
İstanbul Anadolu 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen, "Hakaret" ve "Silahla tehdit" davasının tarafları, duruşma çıkışı adliyenin C -1 katında birbirlerine girdi. Davanın ardından duruşmadan çıkan taraflar, adliyenin metro yönüne çıkışı olan katın koridorunda birbirlerine girdi. Tekme, tokat ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada ortalık savaş alanına döndü. Olaylarda iki kişinin kafasından yaralandığı öğrenildi. Kavgaya polisin müdahalesiyle sona erdi.  O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi

Görüntü Dökümü:
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-Kavganın görüntüsü


Anadolu Adalet Sarayı, Asliye Ceza Mahkemesi, kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 05:36 Kaynak: DHA
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