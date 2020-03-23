Anadolu Adalet Sarayı'nda koronavirüs önlemi - Son Dakika

Anadolu Adalet Sarayı'nda koronavirüs önlemi
6 saat önce
Anadolu Adliyesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında girişlerde ateş ölçer cihazla kontrol başlatıldı.
Anadolu Adliyesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında girişlerde ateş ölçer cihazla kontrol başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na girişlerde, vatandaş, avukat ve personelin ateşinin ölçülmesi kararlaştırıldı.
Adliyenin güvenlik personelince yapılan kontrol sonrası ateşi normal çıkanlar içeri alınırken, yüksek çıkan kişilerse hastanelere yönlendiriliyor.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:30 Kaynak: AA
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