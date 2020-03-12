Anadolu Adalet Sarayı'nda koronavirüs önlemleri - Son Dakika
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Anadolu Adalet Sarayı'nda koronavirüs önlemleri

6 saat önce

Anadolu Adalet Sarayı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte edildi.

Anadolu Adalet Sarayı'nda koronavirüs önlemleri, System.String[]

Anadolu Adalet Sarayı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte edildi.

Dünyanın en büyük adalet sarayı olan ve günde yaklaşık 30 bin kişinin ziyaret ettiği, 406 hakim, 242 Cumhuriyet savcısı ile 4 bin 368 personelin çalıştığı Anadolu Adalet Sarayı'nda, koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından rutin temizliğe ek önlemler alındı.

Bu kapsamda, 349 temizlik görevlisi koronavirüs hakkında bilgilendirildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talebiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesinden gelen görevlilerce koronavirüse karşı adliye içerisinde dezenfekte çalışması başlatıldı.

Adliyedeki 3700 oda ve 450 tuvaletin günlük yapılan temizlik periyotu sıklaştırılırken, saatte bir yapılan tuvalet temizliği yarım saatte bire, metal yüzey temizlikleri günde 2 kereden 4 kereye çıkarıldı, belli noktalara dezenfeksiyon cihazları yerleştirildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekili Uğur Seçgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, adliyeye günde yaklaşık 30 bin vatandaşın ve avukatın geldiğini belirterek, tedbir olarak bina girişlerine, asansörlerin bulunduğu koridorlara el dezenfektanları yerleştirdiklerini söyledi.

Haftalık periyotlar ile adliye binasının dezenfeksiyonunu sürdürmeyi düşündüklerini dile getiren Başsavcıvekili Seçgin, "Genel olarak adliyemizin tüm tuvalet alanlarında zaten her zaman, sabun ve diğer temizlik malzemeleri ihtiyacı karşılayacak ölçüde bulunmaktaydı. Bu konuda genel temizlik standartlarımızın yanı sıra vatandaşların yoğun olarak hizmet almak için müracaat ettiği birimlerde temizlikle ilgili uygulama periyotunu sıklaştırdık." dedi.

Başsavcıvekili Uğur Seçgin'in açıklamasının ardından dezenfeksiyon çalışmaları adliye içerisinde bulunan asansörler, mahkeme salonları, savcılık makamları, savcılık kalemleri ile koridorlarda yapılmaya devam edildi.

Anadolu Adalet Sarayı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 06:16 Kaynak: AA
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