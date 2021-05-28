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ANADOLU ADALET SARAYI'NDA PERSONELE, DEPREM ÇANTASI DAĞITILDI - Son Dakika

ANADOLU ADALET SARAYI'NDA PERSONELE, DEPREM ÇANTASI DAĞITILDI

28.05.2021 14:00

Büro Memur-Sen, bir ilke imza atarak, deprem ve afet bilincinin gelişmesi için Anadolu Adalet Sarayı'ndaki personele deprem çantası dağıttı.

Büro Memur-Sen, bir ilke imza atarak, deprem ve afet bilincinin gelişmesi için Anadolu Adalet Sarayı'ndaki personele deprem çantası dağıttı. Anadolu Başsavcı Vekili Uğur Seçgin, 'Rabbim bu çantaya kimseyi ihtiyaç duyurmasın. Her türlü afetten, kazadan, beladan, insanımızı, ülkemizi devletimizi korusun diyorum" dedi. Büro Memur-Sen Şube Başkanı Yahya Gökçür de 'Biz bir canı kurtarırsak bütün insanları kurtarırız düsturuyla hareket ediyoruz" şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanlığı'nın 2021 yılını, Afet Eğitim Yılı olarak belirlemesinin ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olası deprem ve diğer doğal afetlere karşı bilinçlendirmek ile farkındalık oluşturmak amacıyla harekete geçti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), işbirliğiyle 2020 yılının ilk 3 ayında 2 bin 906 personele Afet Bilinci Eğitimi verildi.

Kamu binalarının yangından korunması hakkındaki yönetmelik ve Adalet Bakanlığı Yangından Koruma Yönergesi gereğince de İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Başkanlığı işbirliğiyle uzman eğitmen sağlıkçılar tarafından 2020 yılının ilk 3 ayında bin 408 personele ilk yardım farkındalık semineri verildi.

Büro Memur-Sen de Anadolu Adalet Sarayı ve İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde çalışan personele deprem çantası dağıttı.

ÇALIŞMALARIMIZ DÜZENLİ VE SÜREKLİ OLARAK SÜRDÜRÜLECEK

Başsavcı Vekili Uğur Seçgin, özellikle deprem ülkesi olan Türkiye'de yaşanabilecek felaketlerde daha doğru şekilde hareket tarzıyla hayatta kalmayı, can kayıplarını azaltmayı amaçlayan bir faaliyet çerçevesinde toplandıklarını belirtti. Geçtiğimiz sene de 360 bin metrekare olan yaklaşık 5 bin personelli adliyede hizmet almaya gelen vatandaşların ve avukatların güvenliğini sağlamak için seminerler verildiğini vurgulayan Seçgin, şöyle konuştu:

'Tabi pandemi nedeniyle bazı kısıtlamaları hepimiz birlikte yaşıyoruz. Bu kapsamda planladığımız pek çok eğitimi de ötelemek zorunda kaldık. 2021 yılının İçişleri Bakanlığımızca afet eğitim yılı olarak kabul edilmesi ve bu konuda tüm toplumda özellikle kamu kurumlarında farkındalığa yönelik eğitim çalışmalarının yürütülmesi amacıyla AFAD İstanbul İl Müdürlüğümüz kurumsal olarak bizden ileride sürekli kurum personeline, afet eğitimine ilişkin eğitici olarak hizmet etmek üzere eğitecek arkadaşlarımızın bildirilmesini istedi. Biz de bu amaca yönelik 10 personelimizi afet eğitimi kapsamında eğitici eğitimi almak üzere görevlendirdik. Onların da önümüzdeki süreçte eğitimleri başlayacak. ve bizim afete yönelik eğitim çalışmalarımız kurumsal olarak düzenli ve sürekli olarak sürdürülecek"

"RABBİM BU ÇANTAYA İHTİYAÇ DUYURMASIN"

Büro Memur-Sen'in katkılarıyla adliye personellerine deprem çantası dağıtıldığını kaydeden Seçgin,?Bu vesileyle hem bunu kamuoyuna duyurmak hem Cumhuriyet Başsavcılığı'mız ve Büro Memur-Sen'le müşterek her türlü afet eğitimine ilişkin hareket ettiğimizi ve bunun farkındalık anlamında kamuoyuna mesaj vermek amacıyla böyle bir etkinliği gerçekleştiriyoruzö şeklinde konuştu. Başsavcı Vekili Seçgin, 'Bizler bir afetle karşılaştığımız zaman öncelikle birey ve toplum olarak bu afete karşı nasıl hareket etmemiz gerektiğini bilmek suretiyle kendimizi koruyacağımızı bunun da ileride karşılaşacağımız risklerle tüm toplum açısında önemli olduğu bilinciyle bu çalışmaları sürdürmeye kararlıyız" dedi. Seçgin, kendisine çanta verilirken ise, 'Rabbim bu çantaya kimseyi ihtiyaç duyurmasın. Her türlü afetten, kazadan, beladan, insanımızı, ülkemizi devletimizi korusun diyorum" diye konuştu.

BİR CANI KURTARIRSAK BÜTÜN İNSANLARI KURTARIRIZ

Büro Memur-Sen Şube Başkanı Yahya Gökçür de Afet Eğitim Yılı'na acil durum çantası dağıtarak katkı sağlamak istediklerini vurgulayarak, 'Çantamızı biraz daha modifiye edip her alanda geniş amaçlı kullanımı nasıl olur, nasıl yapılır bunu hazırladık. Bu konuyu Sayın Cumhuriyet Başsavcımız İsmail Uçar Bey'e ilettik. Çok memnun kaldılar, ortaklaşa bir sosyal sorumluluk projesi olan acil yardım çantasının tüm personele dağıtılması ve ortaklaşa bir proje olması açısından önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı. Gökçür, 'Biz bir canı kurtarırsak bütün insanları kurtarırız düsturuyla hareket ediyoruz ve bu amaçla yaptığımız çalışmanın da bir insana bir cana fayda getirecekse bizi memnun edecektir" dedi.

ANADOLU ADALET SARAYI'NDA PERSONELE, DEPREM ÇANTASI DAĞITILDI
ANADOLU ADALET SARAYI'NDA PERSONELE, DEPREM ÇANTASI DAĞITILDI
ANADOLU ADALET SARAYI'NDA PERSONELE, DEPREM ÇANTASI DAĞITILDI
ANADOLU ADALET SARAYI'NDA PERSONELE, DEPREM ÇANTASI DAĞITILDI
ANADOLU ADALET SARAYI'NDA PERSONELE, DEPREM ÇANTASI DAĞITILDI

Anadolu Adalet Sarayı, Memur Sen, İstanbul, Adalet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANADOLU ADALET SARAYI'NDA PERSONELE, DEPREM ÇANTASI DAĞITILDI - Son Dakika


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