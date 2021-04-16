Anadolu Adalet Sarayı'nda hakim ve savcı adayların kurgusal duruşması - Son Dakika

BİLGİLERİNİ PRATİĞE DÖNÜŞTÜRÜYORLAR

"Hakim ve Savcı Adayları Staj Eğitim Merkezi" isimli uygulama altında adaylara birlikte görüş alışverişinde bulunabilecekleri, UYAP sistemine bağlı bilgisayarıyla araştırma ve çalışmalarını yürütebilecekleri 50 kişilik konferans salonu ve kurgusal duruşmaların yapılabileceği duruşma salonları sağlandı. Adaylara, görevdeki hakim ve savcılar tarafından çeşitli seminerler verildiği öğrenilirken ayrıca adayların kişisel eğitim ve beden dili konusunda TRT program sunucuları tarafından sunum gerçekleştirildiği de öğrenildi. Böylece hakim ve savcı adayları seminer sonunda hukuk ve ceza dava dosyaları üzerinde çalışarak, gruplar halinde kurgusal duruşmalar yaparak bilgilerini pratiğe dönüştürüyorlar.

BAŞSAVCILI VEKİLİ ÖNDER YAMAN: HAYIRLI OLMASINI TEMENNİ EDİYORUMAnadolu Cumhuriyet Başsavcılı Vekili Önder Yaman yaptığı açıklamada söz konusu uygulamanın ülke çapında yaygınlaştırılmasının düşünüldüğünü kaydederek "İstanbul Anadolu Adliyesi olarak, hakim ve savcı adaylarımızın en iyi şekilde yetişerek geleceğe adım atmalarını, geleceğin Türk hakim ve savcıları olarak Türk milletine hizmet vermelerini önemsiyoruz. Bu bağlamda ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığımız ile Marmara Rektörlüğü arasında hakim ve savcı adaylarımızın yüksek lisans ve yabancı dil eğitimlerini aynı zamanda geliştirmek amacıyla görüştürmeler yapılmakta. Bu görüşmeler de yakında sonuçlanacaktır. Bu vesileyle hakim ve savcı adayları eğitim merkezinin hem adliyemize hem ülkemize, hakim-savcı adaylarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

- İstanbul