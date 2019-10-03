Anadolu adalet sarayı'nın metro çıkışında kavga
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KARTAL'daki Anadolu Adalet Sarayı'nın metro çıkışında iki grup birbirine girdiİstanbul Anadolu 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen, "Hakaret" ve "Silahla tehdit" davasının tarafları, duruşma çıkışı adliyenin metro çıkışında birbirlerine girdi.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 05:45 Kaynak: DHA
KARTAL'daki Anadolu Adalet Sarayı
'nın metro çıkışında iki grup birbirine girdi İstanbul
Anadolu 22. Asliye Ceza Mahkemesi
'nde görülen, "Hakaret" ve "Silahla tehdit" davasının tarafları, duruşma çıkışı adliyenin metro çıkışında birbirlerine girdi. Tekme, tokat ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada ortalık savaş alanına döndü. Olaylarda iki kişinin kafasından yaralandığı öğrenildi. Kavgaya polisin müdahalesiyle sona erdi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi
Görüntü Dökümü:
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-Kavganın görüntüsü
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