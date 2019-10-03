Son Dakika Haberleri: Anadolu adalet sarayı'nın metro çıkışında kavga
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Anadolu adalet sarayı'nın metro çıkışında kavga

29 dakika önce

KARTAL'daki Anadolu Adalet Sarayı'nın metro çıkışında iki grup birbirine girdiİstanbul Anadolu 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen, "Hakaret" ve "Silahla tehdit" davasının tarafları, duruşma çıkışı adliyenin metro çıkışında birbirlerine girdi.

Anadolu adalet sarayı'nın metro çıkışında kavga, System.String[]
KARTAL'daki Anadolu Adalet Sarayı'nın metro çıkışında iki grup birbirine girdi
İstanbul Anadolu 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen, "Hakaret" ve "Silahla tehdit" davasının tarafları, duruşma çıkışı adliyenin metro çıkışında birbirlerine girdi. Tekme, tokat ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada ortalık savaş alanına döndü. Olaylarda iki kişinin kafasından yaralandığı öğrenildi. Kavgaya polisin müdahalesiyle sona erdi.  O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi

Görüntü Dökümü:
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-Kavganın görüntüsü


Asliye Ceza Mahkemesi, Anadolu Adalet Sarayı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 05:45 Kaynak: DHA
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