Son Dakika Haberleri: Anadolu Adalet Sarayı önünde yaşanan silahlı çatışmanın ayrıntıları ortaya çıktı
Son Dakika 3. Sayfa Anadolu Adalet Sarayı önünde yaşanan silahlı çatışmanın ayrıntıları ortaya çıktı

Anadolu Adalet Sarayı önünde yaşanan silahlı çatışmanın ayrıntıları ortaya çıktı

15 dakika önce

Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nın önündeki bir caddede iki grup arasında yaşanan silahlı çatışmanın detayları ortaya çıktı.

Anadolu Adalet Sarayı önünde yaşanan silahlı çatışmanın ayrıntıları ortaya çıktı, System.String[]

Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nın önündeki bir caddede iki grup arasında yaşanan silahlı çatışmanın detayları ortaya çıktı. Tehdit ve hakaret nedeniyle davalık olan akraba iki grubun duruşma için geldikleri adliye önünde karşılaşmalarıyla kavga ettikleri, silahlı çatışmada yaralanan bir kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nın önünde bulunan Mustafa Kemal Caddesi üzerinde saat 10.00 sıralarında iki grup arasında yaşanan silahlı çatışmanın detayları ortaya çıktı. Önceden tehdit ve hakaret nedeniyle davalık olan ve birbirleriyle akraba olan iki grup duruşma için geldikleri adliye önünde karşılaştı. Birbirlerini önce sopalar ve yumruklarla darp eden taraflar, daha sonra silahlarına davrandı Silahların art arda ateşlendiği olayda 4 kişi yaralanırken yaralı Ahmet A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Silahlı kavgaya karışan 7 kişi gözaltına alındı. - İSTANBUL

Anadolu Adalet Sarayı, Kartal, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:30 Kaynak: İHA
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