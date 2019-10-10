Son Dakika Haberleri: Anadolu Adalet Sarayı önündeki silahlı çatışma güvenlik kamerasında
Son Dakika 3. Sayfa Anadolu Adalet Sarayı önündeki silahlı çatışma güvenlik kamerasında

Anadolu Adalet Sarayı önündeki silahlı çatışma güvenlik kamerasında

2 saat önce

Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nın önünde iki grup arasında yaşanan silahlı çatışmada 4 kişi yaralanmış, 7 kişi gözaltına alınmıştı.

Anadolu Adalet Sarayı önündeki silahlı çatışma güvenlik kamerasında, System.String[]

Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nın önünde iki grup arasında yaşanan silahlı çatışmada 4 kişi yaralanmış, 7 kişi gözaltına alınmıştı. Silahlı çatışma saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.


Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nın önünde bulunan Mustafa Kemal Caddesi üzerinde saat 10.00 sıralarında, duruşma için adliyeye gelen akraba iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 4 kişi vurularak yaralanırken 7 kişi de gözaltına alındı.


Ortalığın savaş alanına döndüğü silahlı kavga bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şahıslar birbirlerini sopa ve yumruklarla darp ediyor, ardından silahlarla birbirlerine ateş ediyor. - İSTANBUL

Anadolu Adalet Sarayı, Kartal, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Komandoların karadan giriş yaptığı Resulayn'dan çatışma sesleri yükseliyor
Anadolu Adalet Sarayı'nda silahlı kavga: 4 yaralı İntihar girişimini izleyen meraklı kalabalık yüzünden yol trafiğe kapandı İncirlik Üssü'nde Barış Pınarı Harekatı hareketliliği

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 15:38:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Anadolu Adalet Sarayı önündeki silahlı çatışma güvenlik kamerasında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]