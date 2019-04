Anadolu Adliyesi'nde "Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü" Açıldı

Suç mağdurlarını adli süreçte bilgilendirecek, psikolojik destek verecek Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri müdürlüklerinin ilki, İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda hizmete açıldı.

Adalet Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş, Anadolu Adalet Sarayı'nın E blokta bulunan Şehit Murat Uzun Konferans salonunda düzenlenen açılış programında yaptığı konuşmada, mağdur odaklı uygulamalara önemli bir katkı sağlayacak Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'nün açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi.



Yargılama sonucunda sanığın mahkum edilmiş olmasının mağduru tek başına her zaman tatmin etmediğini belirten Menteş, mağdurun adli süreç ve kendisine sağlanan imkanlar konusunda bilgilendirilmek istediğini kaydetti.



Menteş, mağdurun yine kendisine yöneltilen eylemin sonuçlarını mümkün olduğunca ortadan kaldırılmasını, uğradığı zararın telafi edilmesini, manevi bakımdan da tatmin edilebilmeyi beklediğini kaydederek, şunları söyledi:



"Yakın zamana kadar işlenen suçların daha çok toplumu huzursuz ettiği ve suçtan zarar görenin toplum ve devlet olduğu varsayımından hareket edilerek suç mağdurlarına yeteri kadar özen gösterilemediği bir gerçektir. Evet, suçtan zarar gören bir yönü ile toplum ve devlettir. Zira işlenen her bir suç kamu düzeni ve toplum huzurunu doğrudan etkilemektir ki bu yüzden suç ve suçluluk ile mücadele edilegelmiştir."



Bu bakış açısı ile onarıcı adalete, mağdurun maddi manevi zararlarının telafi edilmesi anlayışına da odaklandıklarını dile getiren Menteş, bu aşamada mağdur hakları alanında yürüttüğümüz çalışmaların, şiddet mağduru kişilerin ve özellikle çocukların adli süreçlerde ikincil örselenmelerinin önüne geçilmesini sağlayacağını dile getirdi.



AGO'larda 2 yılda 6 bin 843 görüşme yapıldı



Menteş, mağdurların adalete erişiminin güçlendirilmesinin nihai amaç ve hedefleri olduğunu belirterek, ülke çapında bugün 59 Adli Görüşme Odası (AGO) bulunduğunu, bu odaları, fiziki şartlarını oluşturdukları noktada müdürlük bünyesine alarak verilen hizmetleri çeşitlendirip geliştirmek istediklerini anlattı.



AGO'ların özel olarak ifade ve beyanlarının alınması gerektiği veya fail ile yüz yüze gelmesinde sakınca bulunduğu değerlendirilen kişilerin, ifade ve beyanlarının alınmasında kullanıldığını ifade eden Menteş, bugüne kadar 2 yıllık AGO uygulanmasında 6 bin 843 görüşme gerçekleştirildiğini, bu görüşmelerin büyük oranda mağdur çocuk ve kadınların yaptığı görüşmeler olduğunu dile getirdi.



Menteş, "Burada söz konusu olan, bir suça maruz kalmış kırılgan gruplar, çocuklar, kadınlardır. Suç sonrası ikincil travmalara mümkün olduğu ölçüde sebebiyet vermemek de bizlerin temel görevidir. Adli Görüşme Odalarımız sayesinde bazı hassas davalarda sanık ile mağdur ve hatta tanık bile yüz yüze gelmeden ifadesini verebiliyor. Uzmanlarımız aracılığı ile yönetilmesi gereken sorular profesyonel ve samimi bir ortamda sorulup cevaplanıyor." ifadelerini kullandı.



Selahaddin Menteş, Anadolu Adliyesi ile birlikte İzmir, Adana, Eskişehir, Samsun, Malatya ve Rize adliyelerinde de müdürlüklerin eş zamanlı olarak faaliyete geçeceğini kaydederek, "Müdürlüklerimiz başta çocuklar, kadınlar, engelliler ve yaşlılar gibi kırılgan dahil mağdurlar olmak üzere, tüm suç mağdurlarının adli süreçte etkin şekilde desteklenmesi görevini yerine getirecek. Müdürlüklerimize başvuran vatandaşlarımıza etkin bilgilendirme ve yönlendirme hizmeti de sunacağız." dedi.



Mağdur kişilerin adli süreçte kendilerini yalnız hissetmeyeceklerini vurgulayan Menteş, mağdurun suç öncesi sosyal hayatına dönebilmesi için gayret edileceğini belirtti.



"Mağdurlar yüz yıllardır aslında gözardı ediliyor"



Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger de, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerinin açılışının İspanya ve Türkiye arasında yürütülen mağdur haklarının ve ceza adalet sisteminin güçlendirilmesi için yürütülen projede önemli bir kilometre taşı olduğunu söyledi.



Berger, "Mağdurlar yüz yıllardır aslında gözardı ediliyor. Her zaman failden sonra yani ikinci planda kalıyorlar. Bunun da nedeni aslında özellikle suç önleme faaliyetlerine odaklanılması. Fakat şu anda bu durum değişti ve daha çok mağdurlara odaklanmaya başladık." diye konuştu.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar ise, zamanla diğer adliyelerde de kurulacak olan birimlere örnek teşkil etmesi ve doğru uygulamanın öncüsü olması için Anadolu Adalet Sarayı'na büyük bir özenle konuşlandırılan, bünyesinde psikolog, pedagog, sosyal çalışmacı ve zabıt katiplerinin görev yapacağı müdürlüğün, "Bilgilendirme ve Yönlendirme Bürosu", "Kırılgan Grup Destek Bürosu", "Ceza Yargılaması Destek Bürosu", ve "Hukuk Yargılaması Destek Bürosu" olmak üzere 4 bölümden oluştuğunu dile getirdi.



Konuşmaların ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, Adalet Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş'e hediye takdim etti.



Açılış programına, Ceza İşleri Genel Müdürü Aytekin Sakarya, Yerleşik Eşleştirme Danışmanı Pedro J. Barcelo Obrador, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başsvcısı Metin Sarıhan, Anadolu Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Sırrı Topluyıldız, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda hakim ve savcı katıldı.



Adalet Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş ile diğer katılımcılar kurdele keserek müdürlüğün açılışını yaptı.

