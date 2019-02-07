Son Dakika Haberleri: Anadolu Adliyesi'nde Kan Bağışı Kampanyası Başlatıldı

Anadolu Adliyesi'nde Kan Bağışı Kampanyası Başlatıldı

1 saat önce

Anadolu Adliyesi'nde kan bağışı kampanyası başlatıldı Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı kan bağışında bulundu Başsavcı İsmail Uçar: "Kan bağışında bulunan çalışanlarımızı ödüllendireceğiz"İSTANBUL - Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile Türk Kızılayı'nın birlikte başlattığı kan bağışı kampanyasında...

Anadolu Adliyesi'nde Kan Bağışı Kampanyası Başlatıldı, System.String[]
Anadolu Adliyesi'nde kan bağışı kampanyası başlatıldı
Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı kan bağışında bulundu
Başsavcı İsmail Uçar: "Kan bağışında bulunan çalışanlarımızı ödüllendireceğiz"

İSTANBUL - Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile Türk Kızılayı'nın birlikte başlattığı kan bağışı kampanyasında kan veren Başsavcı İsmail Uçar, "Kanın insan hayatında çok önemli olduğunu bildiğimiz için bu bağışa destek amacıyla bir kampanya başlattık. Kızılay, 10 kez bağışta bulunana bronz madalya veriyor. Biz de istediği bölümde çalışma ödülü vereceğiz çalışanlarımıza" dedi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Türk Kızılayı ile birlikte kan bağışı kampanyası başlattı. Anadolu Adalet Sarayı E Blok zemin katta bulunan Şehit Mehmet Selim Kiraz Sergi Salonu'nda yapılan kampanyaya Başsavcı İsmail Uçar, Komisyon Başkanı Bekir Altun, Başsavcı vekilleri, savcılar ve hakimler ile adliye personelleri katılarak kan bağışında bulundu.
Başsavcıdan kan bağışında bulunan çalışanlara müjde
Kan bağışında bulunan Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, "Adliyemizde bulunan Kan Bağış Merkezi'ne yeterli ilginin olmadığını arkadaşlar tespit etti. Kanın da insan hayatında çok önemli olduğunu bildiğimiz için bu bağışa destek amacıyla bir kampanya başlattık. Hocalarımızın desteğiyle biz de katkıda bulunmaya geldik. Kızılay, 10 kez bağışta bulunana bronz madalya veriyor. Biz de istediği bölümde çalışma ödülü vereceğiz çalışanlarımıza. Böyle bir ödüllendirme yapacağız" dedi.
Basın Suçları Soruşturma Bürosu Yazı İşleri Müdürü Selçuk Köse de kan bağışında bulunarak, "Çok güzel bir kampanya. Başsavcılığımız buna yönelik bir girişimde bulundu. Biz de iştirak ettik. Zaten adliyemizde her Perşembe günü kan bağışı yapılmakta. Aynı zamanda kök hücre bağışçısıyım. Yapan arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:14 Kaynak: İHA

Başsavcı, Anadolu Adliyesi, 3. Sayfa
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