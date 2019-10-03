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Anadolu Adliyesi'nde kavga

7 dakika önce

Anadolu Adalet Sarayı'nda görülen bir duruşma çıkışında taraflar arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Anadolu Adliyesi'nde kavga, System.String[]

Anadolu Adalet Sarayı'nda görülen bir duruşma çıkışında taraflar arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Kartal'da bulunan Anadolu Adalet Sarayı'nda Asliye Ceza Mahkemesinde görülen bir duruşma sonrasında davanın tarafları arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine güvenlik görevlileri, tarafları adliyenin C Blok'taki çıkış kapısından dışarı çıkardı. Burada da kavgaya devam eden taraflar, birbirlerine plastik sandalye ile çöp kovaları fırlattı.

Kavga sırasında 2 kişinin yaralandığı öğrenildi.

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Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 06:02 Kaynak: AA
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