Anadolu Adliyesi'nde korona virüs temizliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Anadolu Adliyesi'nde korona virüs temizliği - Son Dakika

Anadolu Adliyesi'nde korona virüs temizliği

6 saat önce

Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı, korona virüsten korunmak için dezenfekte edildi.

Anadolu Adliyesi'nde korona virüs temizliği, System.String[]

Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı, korona virüsten korunmak için dezenfekte edildi. Duruşma salonlarından, hakim ve savcı odalarına kadar binanın her yerinde ilaçlı su ile dezenfekte çalışması yapıldı.

Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan ve Türkiye'de de görülen korona virüse yönelik alınan önlemler kapsamında dünyanın en büyük adliyesi olan Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda da dezenfekte çalışmaları yapıldı.

GÜNDE 30 BİN KİŞİ GİRİŞ ÇIKIŞ YAPIYOR

Günde yaklaşık 30 bin kişinin giriş çıkış yaptığı adliyenin tüm blokları 3 kişilik temizlik ekibi tarafından ilaçlı su ile dezenfekte edildi. Hijyen çalışmaları kapsamında, özel kıyafetli ekipler, duruşma salonları, hakim ve savcılar ile kalem odaları ve bloklar arası geçişlerde ilaçlama çalışmaları yaptı. Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında, adliyenin koridorlarına el dezenfektanı cihazları yerleştirildi.

"VATANDAŞLARIMIZIN GÜVENLİ HİZMET ALMASI İÇİN ÇALIŞMALAR YAPTIK"

Adliyede yapılan dezenfekte çalışmalarına ilişkin konuşan Başsavcı Vekili Uğur Seçgin, "Bizim adliyemiz günlük yaklaşık 30 bin civarında vatandaşımızın, avukat meslektaşımızın geldiği bir binadadır. Bu binadaki insan yoğunluğuna bağlı olarak biz tedbir amaçlı bina girişlerinde asansör hollerinde el dezenfektanı yerleştirmek suretiyle vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde hizmet alması için çalışmalar yaptık. Aynı zamanda binanın genel dezenfektasyonu ile ilgili çalışma yapacak arkadaşlarımız var" dedi.

"ALINAN TEDBİRLER BİZİ SEVİNDİRDİ"

Adliyeye yerleştirilen el dezenfektanından kullanan avukat Gökmen Dumlu, "Tedirginliğimiz vardı. Kolonya arayışına girdik, bulduk. Onun dışında fazla bir şey yapamadık. Bu alınan tedbirler bizi sevindirdi. Çünkü binlerce meslektaşımız adliyeye giriyor. Adliyemiz için, vatandaş için, savcı ve hakimler için çok iyi bir ortam oluşturuldu" diye konuştu.

(İHA)

Anadolu Adalet Sarayı, Kartal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 06:30 Kaynak: İHA
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