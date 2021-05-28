Anadolu Adliyesi'nde personele deprem çantası dağıtıldı - Son Dakika

Deprem ve afet bilincinin geliştirilmesi için başlatılan sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Anadolu Adalet Sarayı'nda görev yapan personele deprem çantası dağıtıldı.

Büro Memur-Sen İstanbul 5 No'lu Şube yönetimi tarafından olası bir afet ve acil durum anında kullanılmak üzere tasarlanan deprem çantaları, Anadolu Adalet Sarayı'nda görev yapan personele düzenlenen törenle verildi.

Adliyenin E Blok girişinde düzenlenen törende konuşan Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekili Uğur Seçkin, İçişleri Bakanlığınca 2021 yılının Afet Eğitim Yılı olarak belirlendiğini kaydederek, "Deprem ülkesi olan Türkiye'de yaşanabilecek felaketlerde daha doğru şekilde hareket tarzıyla hayatta kalmayı, can kayıplarını azaltmayı amaçlayan bir faaliyet çerçevesinde toplandık." dedi.

Seçkin, İstanbul'un bir deprem şehri olması bilinciyle 360 bin metrekare alanı olan, yaklaşık 5 bin personeli ile faaliyet gösteren Anadolu Adliyesi'nde, hizmet almaya gelen vatandaşlar ile avukatların güvenliğini sağlamak amacıyla AFAD İstanbul İl Müdürlüğü uzman ekipleriyle 2020 yılında personele yönelik, depreme karşı afet eğitimi faaliyeti gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu yılda 10 personeli afet eğitimi kapsamında eğitici eğitimi almak üzere görevlendirdiklerini aktaran Seçkin, sendikanın toplumda farkındalığın artırılması çalışmasına katkı sağlamak amacıyla personele dağıtmak üzere oluşturduğu deprem çantalarının dağıtımını gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Büro Memur-Sen İstanbul 5 No'lu Şube Başkanı Yahya Gökcür de bu yılın Afet Eğitim Yılı ilan etmesinin ardından şube yönetimi olarak bir araya geldiklerini belirterek, "Biz de bu sürece nasıl katkı sağlayabiliriz düşüncesiyle acil durum çantası yapma kararı aldık. Bu konuyu Cumhuriyet Başsavcımız İsmail Uçar'a ilettik. Ortaklaşa bir sosyal sorumluluk projesi olan acil yardım çantasının tüm personele dağıtılması ve ortaklaşa bir proje olması açısından önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

Törende, konuşmaların ardından hazırlanan deprem çantaları adliye personeline dağıtıldı.