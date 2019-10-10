Anadolu Adliyesi önünde hareketli dakikalar
1 saat önce
Anadolu Adliyesi önünde hareketli dakikalarİSTANBUL - Kartal'daki Anadolu Adliyesi'nde iddiaya göre bir kişi çevreye silahla ateş açtı.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:29 Kaynak: İHA
Anadolu Adliyesi önünde hareketli dakikalar
İSTANBUL - Kartal'daki Anadolu Adliyesi'nde iddiaya göre bir kişi çevreye silahla ateş açtı. Olayda bir kişi silahla vurularak yaralandı. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.
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