Son Dakika Haberleri: Anadolu Adliyesi önünde hareketli dakikalar
Son Dakika 3. Sayfa Anadolu Adliyesi önünde hareketli dakikalar

Anadolu Adliyesi önünde hareketli dakikalar

1 saat önce

Anadolu Adliyesi önünde hareketli dakikalarİSTANBUL - Kartal'daki Anadolu Adliyesi'nde iddiaya göre bir kişi çevreye silahla ateş açtı.

Anadolu Adliyesi önünde hareketli dakikalar

İSTANBUL - Kartal'daki Anadolu Adliyesi'nde iddiaya göre bir kişi çevreye silahla ateş açtı. Olayda bir kişi silahla vurularak yaralandı. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Anadolu Adliyesi önünde hareketli dakikalar

Anadolu Adliyesi, Kartal, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


(Özel) Riva'da lise öğrencilerinin olduğu servisi silahla taradılar
Milli Savunma Bakanlığı harekatın bilançosunu açıkladı: 181 hedefi ateş altına alındı Anadolu Adalet Sarayı'nda silahlı kavga: 4 yaralı Barış Pınarı Harekatında ikinci gün! İşte anbean yaşananlar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 12:14:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Anadolu Adliyesi önünde hareketli dakikalar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]