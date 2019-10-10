Anadolu Adliyesi önünde hareketli dakikalar

İSTANBUL - Kartal'daki Anadolu Adliyesi'nde iddiaya göre bir kişi çevreye silahla ateş açtı. Olayda bir kişi silahla vurularak yaralandı. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.