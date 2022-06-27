Anadolu Adliyesi personelinden tiyatro oyunu - Son Dakika
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Anadolu Adliyesi personelinden tiyatro oyunu

27.06.2022 15:41
Anadolu Adliyesi personelinden tiyatro oyunu

ANADOLU Adliyesi personeli, Moliere'nin 'Cimri' isimli tiyatro oyununda sahne aldı.

ANADOLU Adliyesi personeli, Moliere'nin 'Cimri' isimli tiyatro oyununda sahne aldı.

Anadolu Adliyesi Sosyal İşler Müdürlüğü Tiyatro Kulübü'nce tiyatro oyunu düzenlendi. Moliere'nin 'Cimri' isimli tiyatro eserinde adliye personeli rol aldı. Tuzla İdris Güllüce Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunu Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Cumali Karakütük, Uğur Seçgin, Onur Oğuzer, Hasan Turgut, İhsan Kamil Akçadırcı, Ömer Kurtuluş Aksoy, Hacı Murat Gökşen ve Önder Yaman izledi. Tiyatroda Adalet Komisyonu Yedek Üyesi Ahmet Kaya ve adliye personeli de seyirci olarak yer aldı. Seyirciler tarafından oyun ilgiyle karşılandı.


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Anadolu Adliyesi personelinin 'Cimri' adlı tiyatro oyunu izleyiciyle buluştu Anadolu Adliyesi personelinin 'Cimri' adlı tiyatro oyunu izleyiciyle buluştu
Kaynak: DHA

Anadolu Adliyesi, Moliere, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anadolu Adliyesi personelinden tiyatro oyunu - Son Dakika

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