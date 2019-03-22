Anadolu Adliyesi "Uzlaştırmada" Birinci Oldu

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu, 2018 yılında uzlaştırmaya tabi dosyaları uzlaşmayla sonuçlandırma yönünden birinci olurken Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından da teşekkür belgesiyle ödüllendirildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu, 2018 yılında uzlaştırmaya tabi dosyaları uzlaşmayla sonuçlandırma yönünden birinci olurken Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından da teşekkür belgesiyle ödüllendirildi.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, uyuşmazlıkların, alternatif çözüm yollarıyla adil, hızlı ve etkin biçimde son bulması amacıyla 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nda, 24 Kasım 2016 tarih ve 6763 sayılı Kanunla gerçekleşen değişiklik sonucu uzlaştırma kurumunun aktif hale getirildiği belirtildi.



Kanun değişikliğinin yürürlüğe girmesiyle birlikte İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde kurulan Uzlaştırma Bürosuna 2017 yılı içerisinde ceza mahkemelerinden 15 bin 814, soruşturma bürolarından da 17 bin 759 olmak üzere toplam 33 bin 573 adet dosya gönderildiği belirtilen açıklamada, bu dosyalar üzerinden başlatılan 10 bin 16 ayrı uzlaştırma sürecinin uzlaşmayla sonuçlandırıldığı ifade edildi.



Açıklamada, Uzlaştırma Bürosu'na 2018 yılı içerisinde ise ceza mahkemelerinden ve soruşturma bürolarından toplam 26 bin 104 dosyanın gönderildiği, bu dosyalar üzerinden başlatılan 7 bin 351 ayrı uzlaştırma sürecinin de uzlaşmayla sonuçlandırıldığı aktarıldı.



Adliye bünyesinde 2019 yılı itibarıyla Uzlaştırma Bürosuna gönderilen dosya sayısının ise 5 bin 990'a ulaştığı kaydedilen açıklamada, bu tarih itibarıyla geçen yıldan devreden dosyalar da dahil olmak üzere toplam 4 bin 295 uzlaştırma sürecinin, uzlaşmayla sonuçlandırıldığı belirtildi.



Açıklamada, "2018 yılı içerisinde 1. bölgeler arasında çıkarılan orana göre uzlaştırmaya tabi dosyaları uzlaşmayla sonuçlandırma yönünden birinci sırada yer alan Cumhuriyet Başsavcılığımız, cezada alternatif bir çözüm yolu olan uzlaştırma kurumuna sağladığı katkıdan ötürü Adalet Bakanı Sayın Abdulhamit Gül tarafından teşekkür belgesiyle ödüllendirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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