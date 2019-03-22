Anadolu Adliyesi, Uzlaştırmada Birinci Sırada

Anadolu Adliyesi, geçtiğimiz yıl uzlaştırma kapsamındaki dosyaları uzlaşmayla sonuçlandırma yönünden birinci oldu.

Anadolu Adliyesi, geçtiğimiz yıl uzlaştırma kapsamındaki dosyaları uzlaşmayla sonuçlandırma yönünden birinci oldu. Başsavcılık, cezada alternatif bir çözüm yolu olan uzlaştırma kurumuna sağladığı bu katkıdan dolayı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından teşekkür belgesiyle ödüllendirildi.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu, 2018 yılı içerisinde uzlaştırma kapsamındaki dosyaları uzlaşmayla sonuçlandırma yönünden birinci seçildi. Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Uyuşmazlıkların alternatif çözüm yollarıyla adil, hızlı ve etkin biçimde son bulması amacıyla 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nda 24.11.2016 tarih ve 6763 sayılı Kanun'la gerçekleşen değişiklik sonucu uzlaştırma kurumu aktif hale getirilmiştir" denildi.



İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde kurulan Uzlaştırma Bürosu'na 2017 yılı içerisinde ceza mahkemelerinden 15 bin 814 ve soruşturma bürolarından 17 bin 759 olmak üzere toplam 33 bin 573 adet dosya gönderildiği kaydedilirken, bu dosyalar üzerinden başlatılan 10 bin 16 ayrı uzlaştırma sürecinin uzlaşmayla sonuçlandırıldığı belirtildi.



2018 yılı içerisinde ceza mahkemelerinden ve soruşturma bürolarından toplam 26 bin 104 dosya gönderildiği ve bu dosyalar üzerinden başlatılan 7 bin 351 ayrı uzlaştırma sürecinin uzlaşmayla sonuçlandırıldığı kaydedildi. 2019 yılı itibarıyla ise Uzlaştırma Bürosu'na gönderilen dosya sayısının 5 bin 990'a ulaştığı, geçen yıldan devreden dosyalar da dahil olmak üzere toplam 4 bin 295 uzlaştırma sürecinin uzlaşmayla sonuçlandırıldığı vurgulandı.



Anadolu Adliyesi'ne Adalet Bakanı'ndan uzlaştırma ödülü



Açıklamada, "2018 yılı içerisinde 1. bölgeler arasında çıkarılan orana göre uzlaştırmaya tabi dosyaları uzlaşmayla sonuçlandırma yönünden birinci sırada yer alan Cumhuriyet Başsavcılığımız, cezada alternatif bir çözüm yolu olan uzlaştırma kurumuna sağladığı katkıdan ötürü Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Sayın Abdulhamit Gül tarafından teşekkür belgesiyle ödüllendirilmiştir" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

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