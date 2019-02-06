Anadolu Adliyesinde "Kan Bağışı" Kampanyası

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Türk Kızılay iş birliğiyle düzenlenen "Kanımız Feda Olsun" kampanyası kapsamında, adliye çalışanları kan bağışında bulundu.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Türk Kızılay iş birliğiyle düzenlenen "Kanımız Feda Olsun" kampanyası kapsamında, adliye çalışanları kan bağışında bulundu.



Anadolu Adalet Sarayının E Blok zemin katında bulunan Mehmet Selim Kiraz Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen kampanyanın açılışına, Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, Anadolu Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun ile başsavcı vekilleri ve adliye çalışanları katıldı.



Açılışta koşuşan Başsavcı İsmail Uçar, "Adliyemizde bulunan kan bağış merkezine yeterli ilginin olmadığını arkadaşlar tespit etti. Kanın da insan hayatında çok önemli olduğunu bildiğimiz için bu bağışa destek amacıyla kampanya başlattık. Hocalarımızın desteğiyle biz de katkıda bulunmaya geldik." dedi.



Anadolu Adalet Sarayında bulunan kan merkezinde perşembe günleri kan bağışı yapıldığını belirten Uçar, "Adliye Sarayına günlük 25 bin gibi bir ziyaretçimiz oluyor avukatlar ve çalışanlarımızla birlikte. Bu nüfus yoğunluğuna rağmen sadece bir gün olması dolayısıyla o gün 14-15 ünite kan alındığını öğrendik." dedi.



Kan bağışına yönelik ilginin artırılması amacıyla haftanın 5 günü bu kampanyanın düzenlenmesi için talepte bulunduklarını kaydeden Uçar, "Kan bildiğiniz gibi kan bizim hayat sıvımız. Örneği, yerine geçen bir muadili yok. 3D yazıcılarla da henüz yapamıyorlar. Bugüne kadar da bildiğimiz bir teknoloji de onun yerine geçen bir şey icat edemedi. Onun için de insandan insana nakil yoluyla veriliyor ve hayat kurtarıyoruz. Hiç tanımadığımız insanlara yardımcı oluyoruz. Hepimizin çoluğu çocuğu, ailesi var. Başımıza geldiğinde anlıyoruz ne kadar önemli bir şey olduğunu." ifadelerini kullandı.



Türk Kızılay'ın 10 kez kan bağışında bulunanlara bronz madalya verdiğini kaydeden Uçar, "Biz de çalışanlarımıza istediği bölümde çalışma ödülü vereceğiz. Böyle bir ödüllendirme yapacağız." dedi.



Konuşmaların ardından Başsavcı İsmail Uçar ve diğer katılımcılar kan bağışında bulundu.

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