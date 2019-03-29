Son Dakika Haberleri: Anadolu Ağırlıkları ve Ölçüleri Koleksiyonu Kapsamında Konuşma Etkinliği

Anadolu Ağırlıkları ve Ölçüleri Koleksiyonu Kapsamında Konuşma Etkinliği

1 saat önce

Pera Müzesi, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri Koleksiyonu kapsamında araştırmacı Avner Wishnitzer'i ağırlıyor.

Anadolu Ağırlıkları ve Ölçüleri Koleksiyonu Kapsamında Konuşma Etkinliği, System.String[]

Geç Osmanlı döneminin sosyal ve kültürel tarihi alanında uzman Wishnitzer'in gerçekleştireceği "Osmanlı Zamanına Dönüş" başlıklı konuşma, dönemin zaman algısına odaklanıyor.

Pera Müzesi, Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri Koleksiyonu kapsamında, Osmanlı döneminde bireylerin ve toplumun zaman anlayışına odaklanan bir konuşma etkinliği gerçekleştiriyor. Osmanlı'nın bilinen son büyük saat ustalarından Mustafa Şem'i Pek'in 31 numaralı mekanik saatinin, duayen saat ustası Recep Gürgen tarafından restore edilerek sergiye eklenmesini takiben gerçekleştirilen "Osmanlı Zamanına Dönüş" başlıklı konuşmasında araştırmacı Avner Wishnitzer, Osmanlıların zamanı, gök cisimlerinin hareketleriyle bağıntılar kurarak, dünyevi sosyo-politik düzeni meşru kılmak ve tasdik etmek için kullandıklarını vurguluyor. Mekanik saatlerin de bu sistemin bir parçası olduğunu ifade eden Wishnitzer, 18. yüzyıl sonlarında Osmanlı idarecilerilerinin zamanı düzenlemenin yeni yollarını keşfetmeye koyulduklarını sözlerine ekliyor. Konuşma, bu arayışın, zamanın algılanma ve kullanılma biçiminde yarattığı köklü değişimi gözler önüne seriyor.

Etkinlik, Pera Müzesi Oditoryumu'nda 04 Nisan Perşembe günü saat 18:30'da ücretsiz gerçekleşiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:19 Kaynak: Bültenler

Dönüş, Pera Müzesi, Kültür Sanat
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