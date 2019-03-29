Anadolu Ağırlıkları ve Ölçüleri Koleksiyonu Kapsamında Konuşma Etkinliği

Geç Osmanlı döneminin sosyal ve kültürel tarihi alanında uzman Wishnitzer'in gerçekleştireceği "Osmanlı Zamanına Dönüş" başlıklı konuşma, dönemin zaman algısına odaklanıyor.

Pera Müzesi, Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri Koleksiyonu kapsamında, Osmanlı döneminde bireylerin ve toplumun zaman anlayışına odaklanan bir konuşma etkinliği gerçekleştiriyor. Osmanlı'nın bilinen son büyük saat ustalarından Mustafa Şem'i Pek'in 31 numaralı mekanik saatinin, duayen saat ustası Recep Gürgen tarafından restore edilerek sergiye eklenmesini takiben gerçekleştirilen "Osmanlı Zamanına Dönüş" başlıklı konuşmasında araştırmacı Avner Wishnitzer, Osmanlıların zamanı, gök cisimlerinin hareketleriyle bağıntılar kurarak, dünyevi sosyo-politik düzeni meşru kılmak ve tasdik etmek için kullandıklarını vurguluyor. Mekanik saatlerin de bu sistemin bir parçası olduğunu ifade eden Wishnitzer, 18. yüzyıl sonlarında Osmanlı idarecilerilerinin zamanı düzenlemenin yeni yollarını keşfetmeye koyulduklarını sözlerine ekliyor. Konuşma, bu arayışın, zamanın algılanma ve kullanılma biçiminde yarattığı köklü değişimi gözler önüne seriyor.

Etkinlik, Pera Müzesi Oditoryumu'nda 04 Nisan Perşembe günü saat 18:30'da ücretsiz gerçekleşiyor.