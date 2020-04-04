Anadolu Ajansı 100 yaşında - Son Dakika

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ve Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Aksoy, mesajında, AA'nın Kurtuluş Savaşı hakkında doğur haberleri halka ve dünyaya duyurmak amacıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla 1920 yılında kurulduğunu hatırlattı.

AA'nın, milletin mücadelesine tanıklık etmiş köklü bir basın kuruluşu olduğunu vurgulayan Vali Aksoy, şunları kaydetti:

"Kurulduğu günden bu yana başarılı çalışmalara imza atan, halkın doğru bilgilerle aydınlatılması konusunda hizmet kalitesinden ödün vermeyen Anadolu Ajansı, habercilik alanında daima öncü bir kuruluş ve güvenilir bir haber kaynağı olmuştur. Köklü geçmişi, birikimi ve sahip olduğu ileri teknolojinin yanı sıra doğru, tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışıyla basınımızın gelişmesine büyük katkı sağlayan Anadolu Ajansının daha nice gurur dolu yılları geride bırakacağına inanıyorum, tüm ajans çalışanlarını kutluyor, başarılarınızın devamını diliyorum."

Vali Nayir

Sakarya Valisi Nayir de mesajında, "Basın meslek ilkelerini, toplum menfaatlerini her zaman ön planda tutarak kamuoyunun bilgilendirilmesi, aydınlatılması, demokrasimizin işlerlik kazanması hususlarında önemli hizmetler ifa eden Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle tüm çalışanları tebrik eder, başarılarınızın devamını dilerim." ifadelerini kullandı.