Anadolu Ajansı 100 yaşında - Son Dakika

AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, Anadolu Ajansı'nın (AA) 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaya, mesajında, AA'nın yalnızca Türkiye'nin değil dünyanın da sayılı haber ajansları arasında önemli başarılarıyla hak ettiği yerini aldığını belirtti.

Milli mücadele yıllarında hizmet vermeye başlayan AA'nın, Türkiye'nin gelişmesi ve büyümesi süreçlerinde milletin doğru, tarafsız ve eksiksiz bilgilendirilmesi görevini her cephede başarıyla yerine getirdiğini bildirerek, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı, doğru, tarafsız ve hızlı habercilik anlayışıyla hizmetlerini sürdüren, milletimiz için tarafsız ve güvenilir haber kaynağı olma başarısını gösteren gururumuz, milli ajansımız, ülkemizde habercilik alanında bir eğitim kurumu bir nevi eğitim akademisi niteliği de taşımaktadır. Anadolu Ajansı, iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeleri takip edip uyum sağlayarak, faaliyet alanını genişletmiş, yurt dışındaki haber ağını da giderek güçlendirmiştir. Milli ajansımızın, bundan sonra da güven veren başarılı çalışmalarının artarak devam edeceğine, ülkemizin milli gururu ve sesi olmayı sürdüreceğine yürekten inanıyorum. Kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Anadolu Ajansı'nın tüm çalışanlarını tebrik ediyor, Kurtuluş Savaşı'mızdan bugüne ülkemizin sesini dünyaya duyuran Anadolu Ajansı'nın 100. kuruluş yıl dönümünü en kalbi duygularımla kutluyorum."