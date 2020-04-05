Anadolu Ajansı 100 yaşında - Son Dakika

Muğla Valisi Esengül Civelek, Anadolu Ajansının (AA) 100'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Civelek, mesajında, 6 Nisan 1920'de Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından İstiklal Mücadelesinde Anadolu'nun güçlü sesi olarak kurulan AA'nın, yolculuğunu ilkeli ve tarafsız habercilik anlayışıyla bu günlere kadar başarıyla ulaştırdığını vurguladı.

AA'nın ulusal ve uluslararası platformda habercilik alanında büyük başarılara imza attığını belirten Civelek, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kendini sürekli yenileyerek geliştiren AA, yaygın haber ağı, hızlı ve tarafsız haber akışıyla güvenilir haberciliğin sembolü oldu. Milli Mücadele yıllarından bu yana halkı bilgilendiren AA'nın 100'üncü kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında görev yapan tüm ajans çalışanlarının başarılarının artarak devamını diliyorum."