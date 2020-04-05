Anadolu Ajansı 100 yaşında - Son Dakika

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Anadolu Ajansının (AA) Türkiye'nin en stratejik kurumlarından biri olduğunu belirterek, "Bu kadar dezenformasyon ve yoğun bilgi altında, insanımızın hangi bilgiye güveneceği konusunda tereddüt yaşadığı bir ortamda, Anadolu Ajansı her zaman güvenle hizmet vermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

AA'nın 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımlayan Şeker, AA'nın, uluslararası alanda dünyanın önde gelen sayılı ajansları arasında yer aldığını ifade etti.

"Anadolu Ajansı bu toprakların adeta arşivi konumundadır, bu arşivi de insanlarla paylaşan bir kurumdur." ifadesini kullanan Şeker, mesajına şöyle devam etti:

"Yurt içinde ve yurt dışında ülkenin her türlü uluslararası ilişkilerini sağlayan kurum olarak da hizmet veren Anadolu Ajansının 100. yılını tebrik ediyorum. Bu konuda göstermiş olduğu çabalar için tüm çalışanlarına da teşekkürlerimi sunuyorum. Bu kadar dezenformasyon ve yoğun bilgi altında, insanımızın hangi bilgiye güveneceği konusunda tereddüt yaşadığı bir ortamda Anadolu Ajansı her zaman güvenle hizmet vermektedir."

Şeker, AA'nın geniş ulusal ve uluslararası ağının bulunduğuna dikkati çekerek, "Bu ağıyla hizmet veren öncü kurumlardan biri olan Anadolu Ajansını takdir ediyorum. Tabii bu da yoğun bir emekle ve çabayla olmaktadır. Bu vesileyle ajansın tüm yöneticilerini ve her alanda hizmet veren arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.