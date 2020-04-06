Anadolu Ajansı 100 yaşında - Son Dakika

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Anadolu Ajansının (AA) 100'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Toprak, mesajında, 6 Nisan 1920'de Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından İstiklal Mücadelesinde Anadolu'nun güçlü sesi olarak kurulan AA'nın çok büyük bir misyon üstlendiğini söyledi.

Anadolu Ajansının Kurtuluş Savaşı yıllarında kurulduğunu anımsatan Toprak, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı, üstlenmiş olduğu yüksek misyonun gereği olarak tam bir asırdır mesai mefhumu gözetmeksizin, tarafsız habercilik anlayışıyla yurt içinde ve yurt dışında halkımızı bilgilendirmeye devam etmektedir. Anadolu Ajansı, Milli Mücadele yıllarında savaşan ve dış dünyadan habersiz kalmış bir halkı ülke ve dünya olaylarından haberdar kılmak, ulusal mücadeleyi savunmak, ülkemize karşı bazı çevrelerin yürüttüğü oyunları boşa çıkarmak gibi çok zor görevler üstlenmiştir. Kurulduğu günden bugüne sadece ülkemizin değil dünyanın da sayılı haber ajanslarından olan Anadolu Ajansı, mesleki ciddiyet ve hizmet anlayışından taviz vermeden Türkiye'nin gözü ve kulağı olmaya devam etmektedir."

Cüneyit Orhan Toprak, AA'nın doğru ve tarafsız bilgileri insanlara ulaştırdığını belirterek, "Birçok zorluğu göğüsleyerek savaş, çatışma, afet bölgelerinde ve şu anda tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi ile mücadelede canlarını tehlikeye atarak hizmet veren Anadolu Ajansının 100'üncü kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.