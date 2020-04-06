Anadolu Ajansı 100 yaşında - Son Dakika

Kırklareli'nde, Anadolu Ajansının (AA) 100'üncü kuruluş yıl dönümü Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu tarafından bilboardlara astırılan afişlerle kutlandı.

Kırklareli Belediyesi, AA'nın 100'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Özgürlük ve Demokrasi Meydanı ile Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki bilboardlara astırdığı afişlerle kutlama mesajı yayımladı.

AA Kırklareli muhabiri Özgün Tiran tarafından havadan görüntülenen Türkiye ve Avrupa'nın en büyük, dünyanın sayılı longozları arasında yer alan İğneada Longoz Ormanları ile dünyada nadir görülen göl ile denizin birleştiği manzara fotoğraflarının yer aldığı kutlama afişinde, Belediye Başkanı Kesimoğlu'nun "Anadolu Ajansının kuruluşunun 100. Yılı Kutlu Olsun" şeklindeki mesajı yer aldı.