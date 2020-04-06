Anadolu Ajansı 100 yaşında - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve ilçe belediye başkanları, Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Altay, mesajında, Anadolu Ajansının çok önemli bir misyon üstlendiğini söyledi.

AA'nın, Milli Mücadele yıllarından bu yana halkı bilgilendirdiğini belirten Altay, şunları kaydetti:

"Milli Mücadele döneminde Anadolu'nun güçlü sesi olarak kurulan, Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasına katkı sağlayan Anadolu Ajansı, bugün de hem ülkemizde hem de dünyada doğru ve güvenilir haberin kaynağı olarak öncülük yapmaya devam etmektedir. Bir asırdır çağın gereklerine ayak uydurarak kendisini sürekli yenileyen, 13 farklı dilde yayın yaparak 100'den fazla ülkede Türkiye'yi temsil eden Anadolu Ajansı, hepimizin gurur kaynağıdır. Modern altyapısı ile haberciliğin her anlamda okulu olma özelliğini sürdüren Anadolu Ajansı, usta-çırak ilişkisi ve merakla takip edilen yayınlarıyla da geleceğin iletişimcilerine yol göstermektedir. 100. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Anadolu Ajansı yönetimini ve dünyanın her yerinde fedakarca çalışan ve ülkemizin bayrağını yükselten çalışanlarını tebrik ediyor, başarılarının artarak devamını diliyorum."

"Anadolu Ajansı çağa ayak uydurmuştur"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da mesajında, AA'nın bir asırdır ülkeye hızlı ve güvenilir haber hizmeti verdiği aktardı.

Gazeteciliğin sorumluluk ve fedakarlık gerektirdiğini vurgulayan Kılca, şu ifadeleri kullandı:

"6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansı, 1 asırdır milletimizin ve ülkemizin sesini tüm dünyaya duyurmaya devam ediyor. Ülkemizin en köklü kurumlarından biri olan, görüntü, fotoğraf ve haberleriyle milletimizin demokrasi ve bağımsızlık mücadelesine büyük katkı sağlayan Anadolu Ajansı, her türlü zor şartların yanında gelişen iletişim teknolojileri karşısında da çağa ayak uydurmayı başarmıştır. Dünyanın sayılı haber ajansları arasında kendisine çok kıymetli bir yer edinen milletimizin gururu Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum."

"Anadolu Ajansı milletimizin gururu haline gelmiştir"

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ise AA'nın, milli mücadelenin en çetin günlerinde kurulduğunu anımsatarak, 1 asırdır Anadolu insanın en gür sesi olduğuna dikkati çekti.

Anadolu Ajansının zor şartlar altında kurulduğunun ve kurulduğu günden bu yana kamuoyunu aydınlatma görevini başarıyla yürüttüğünün altını çizen Kavuş, şunları aktardı:

"Milletimizin en zor günleri olan savaş yıllarında doğan Anadolu Ajansı, yüz yaşını tamamlamış ve asırlık çınarlar arasındaki onurlu yerini almıştır. Kendisini sürekli geliştirip sürdürdüğü hızlı ve güvenilir habercilik anlayışı ile milletimizin de gururu haline gelmiştir. Anadolu Ajansı, milletimizin gür sesi, Anadolu'nun sesi ve kulağıdır. Tam yüzyıldır Türkiye'nin sesini tüm dünyaya duyuran Anadolu Ajansının geçmişte olduğu gibi gelecekte de ülkemizin ve basınımızın gelişmesi için katkılarına devam edeceğine, mazlumların sesini duyurmayı ve gerçekleri haykırmayı sürdüreceğine inancımız tamdır. Bu vesileyle ajansımızın 100. yılını en içten dileklerimle kutluyorum."