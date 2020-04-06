Anadolu Ajansı 100 yaşında - Son Dakika
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Anadolu Ajansı 100 yaşında

6 saat önce

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

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Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Demirtaş, mesajında, kurulduğu günden bu yana toplumun, Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeler hakkında hızlı, kaliteli ve güvenilir şekilde bilgi almasına vesile olan Anadolu Ajansının, ilk olarak Milli Mücadele'nin haklılığını tüm dünya kamuoyuna duyurarak büyük bir görevi yerine getirdiğini anımsattı.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en yakın şahidi olan Anadolu Ajansının, kurulduğu günden bu zamana aynı anlayışla hizmet vermeyi sürdürdüğünü belirten Demirtaş, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı, geçmişte olduğu gibi bugün de yaygın haber ağıyla Türk basınının en önemli bilgi kaynağı olma vazifesini devam ettirmektedir. Geçen yıllarla birlikte ilk günkü anlayış ve ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren, kendini sürekli yenileyen ve geliştiren Anadolu Ajansının kuruluşunun 100. yılında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Ajansın kuruluşunda emeği geçen herkesi rahmet ve minnetle yad ediyor, vazife başında bulunan tüm kurum mensuplarına çalışmalarında başarılar diliyorum. Milli Mücadelemizi vatandaşlarımıza ve tüm dünyaya anlatıp doğru bilgi verme ihtiyacına hizmet etmek amacıyla 6 Nisan 1920'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün isteği doğrultusunda kurulan Anadolu Ajansının, kuruluşunun 100. yıl dönümünü tebrik ediyorum."

Mahmut Demirtaş, Anadolu Ajansı, Türkiye, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 10:58 Kaynak: AA

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