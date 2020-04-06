Anadolu Ajansı 100 yaşında - Son Dakika

Türkiye'nin Viyana, Prag, Bratislava, Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) büyükelçileri, Anadolu Ajansının (AA) 100'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, Bratislava Büyükelçisi Aslıgül Üğdül, Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdindeki Büyükelçisi Ahmet Muhtar Gün ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Rauf Engin Soysal, AA muhabirine konuştu.

Büyükelçi Ozan Ceyhun, AA'nın Kurtuluş Savaşı koşullarında Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesini her yönüyle dünyaya duyurma misyonuyla kurulduğunu anımsattı.

"Anadolu Ajansının varlığı bizim için çok değerli"

Ceyhun, "100 yıl önce Anadolu Ajansı çok anlamlı bir şekilde kurulmuş, bugün hala yurt dışında o görevini devam ettirmekte. Bir büyükelçi olarak özellikle belirtmek istiyorum, bizler için Anadolu Ajansının varlığı hiçbir zaman yitirilmeyecek kadar çok değerli ve bu vesileyle 100. yılını kutluyorum." dedi.

AA'ya başarı dileklerinde bulunan Ceyhun, Türkiye'nin en önemli kurumlarından biri olan AA'nın bugün de çok önemli bir misyona sahip olduğunu, dünyanın birçok ülkesindeki muhabirlerinin büyük bir özveri ve fedakarlıkla çalıştığını ifade etti.

AA Atatürk'ün emaneti

Büyükelçi Egemen Bağış, AA'nın Cumhuriyet'in kurucusu Büyük Atatürk'ün Türk toplumuna bir emaneti olduğunu belirterek "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Anadolu Ajansının daha güçlenmesi için bu emanete 2002'den bu yana tarihinin en büyük maddi ve manevi desteğini vererek küresel gururumuz olmasını sağlamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Bağış, "Yüzüncü yılında AA'nın daha da etkin ve güçlü bir kurum olacağına inanıyorum ve bu vesile ile Anadolu Ajansı ailesinin tüm mensuplarını tebrik ediyorum." diye konuştu.

Yüz senedir dünyanın hemen hemen her yerindeki AA muhabirlerinin büyük bir performans ortaya koyduğuna işaret eden Bağış, Anadolu Ajansının, birçok ülkede riskler alarak o ülkelerde olup biteni dünyaya duyurmayı başardığını ifade etti.

"Anadolu Ajansı, diplomasinin ayrılmaz bir ayağı"

AGİT Daimi Temsilcisi Büyükelçi Rauf Engin Soysal da yaklaşık 40 yıldır diplomat olarak çeşitli seviyelerde hizmet verdiğini belirterek "Bir büyükelçi açısından vurgulanması gereken en önemli hususlardan bir tanesi, dünyanın neresinde olursak olalım, Anadolu Ajansı bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmıyor." şeklinde konuştu.

Soysal, Türkiye'nin çok yönlü bir dış politikasının olduğuna ve bu hususta AA'nın ülkenin sesini duyurmakta çok başarılı olduğuna dikkati çekerek "Benim için Anadolu Ajansı diplomasinin ayrılmaz bir ayağı. Bu vesileyle 100. yılını kutluyorum." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Ahmet Muhtar Gün de AA'nın Türkiye'nin en eski güzide kuruluşlarından biri olduğunun altını çizerek "Dünyanın her yerindeki temsilcileriyle etkin ve zamanında habercilik yapan bu güzide kuruluşumuza nice başarılı hizmet yılları diliyor, Anadolu Ajansı mensuplarını bu vesileyle içtenlikle tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"AA ulusal ve uluslararası referans"

Türkiye'nin Bratislava Büyükelçisi Aslıgül Üğdül de Milli Mücadele yıllarında kurulan AA'nın yüzüncü yaş gününü içtenlikle kutladığını dile getirerek kurumun Cumhuriyet'in ilk yıllarından tarihi bir misyon üstlendiğini hatırlattı.

Üğdül, "AA, tarihsel misyonu, geçmişten gelen birikimi, tecrübesi, şu anda ulaştığı teknolojik kapasiteyle yaptığı habercilikle ulusal ve uluslararası düzlemde referans gösterilen bir seviyeye ulaştı." şeklinde konuştu

Güvenilir ve dürüst habercilik ilkesini benimseyen AA'nın Türk basınının gelişmesine katkı sunmayı sürdüreceğine olan inancını dile getiren Üğdül, AA çalışanlarını tebrik ederek başarı dileklerini iletti.