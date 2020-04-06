Anadolu Ajansı 100 yaşında - Son Dakika

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Özkaya, mesajında, AA'nın Kurtuluş Savaşı'ndan bugüne kadar yaptığı ilkeli ve güvenilir haberlerle Anadolu'nun sesi olduğunu kaydetti.

Bir asrı geride bırakan AA, basın meslek ilkelerine bağlı, ilkeli, tarafsız, hızlı ve güvenilir haberciliği ile yeniliklerin ve gelişmelerin aynası olduğunu belirten Özkaya, şöyle devam etti:

"Türkiye ile birlikte büyüyerek, tarihe tanıklık eden Anadolu Ajansı, örnek ve tarafsız habercilik anlayışını koruyarak, doğru ve tarafsız bilgilendirme ilkesinden taviz vermeyerek, her dönemde güvenilir bir haber kaynağı olmaya devam edecektir. 100 yıllık bilgi birikimi ve tecrübesiyle habercilik alanında birçok başarıya imza atan, sadece ülkemizin değil dünyanın da en saygın haber ajanslarından biri olan Anadolu Ajansının başarılarının devamını temenni ediyor, tüm çalışanlarına görevlerinde başarılar diliyorum."