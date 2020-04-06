Anadolu Ajansı 100 yaşında - Son Dakika

Anadolu Ajansı 100 yaşında
6 saat önce
Fenerbahçe Kulübü, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Fenerbahçe Kulübü, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Sarı-lacivertli kulüp tarafından yayımlanan kutlama mesajında, "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 'Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak gayesiyle' 6 Nisan 1920 tarihinde yayın hayatına başlayan Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünü kutlarız." ifadelerine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 01:16 Kaynak: AA
Son Dakika Okul bahçesindeki Atatürk büstüne saldırı Eskişehirspor'a -6 ve 2 dönem transfer yasağı geliyor Son Dakika: Benzine 15 kuruş zam geldi Bağcılar'da 4 bina koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı