Anadolu Ajansı 100 yaşında - Son Dakika

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AA'nın Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 6 Nisan 1920'de kurulduğunu hatırlatan Oral, Türkiye'nin en köklü ve saygın haber ajansı olduğunu kaydetti.

Oral, AA'nın Türk habercilik tarihine yön verdiğini ifade ederek, şunları belirtti:

"100 yıl önce Atatürk'ün talimatıyla kurulan Anadolu Ajansı, çizgisini hiçbir zaman bozmamıştır. Oldukça zor koşullarda görev yapan basın mensubu arkadaşlarımız o koşullardan günümüze mesleki sorumlulukları çerçevesinde hareket etmiştir. Tarafsızlığını koruyan bu kurum hiç şüphesiz büyük bir saygıyı ve desteği hak etmektedir."